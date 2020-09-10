Dolar'da yukarı doğru hareketlilik var
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|10 Eylül 2020 09:51
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