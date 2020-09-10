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KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı

Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek
 10 Eylül 2020 09:55
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KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ön lisans düzeyinde girecek adaylar için geç başvurular başladı.

Adaylar, geç başvuru işlemini yarın saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Sınav, 25 Ekim'de yapılacak, sonuçlar ise 26 Kasım'da açıklanacak.

Anadolu Ajansı
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