Borsa güne yükselişle başladı
|10 Eylül 2020 10:10
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Açılışta BIST 100 endeksi, 2,48 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 1.102,16 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,31 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,68 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.
Dün özellikle günün ikinci yarısında enerji hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yüzde 0,93 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.099,68 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.
ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, tahminlerin üzerinde değerlenen avro nedeniyle Lagarde'ın açıklamalarının öneminin arttığını kaydetti.
Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD'de teknoloji hisselerindeki aşırı oynaklık nedeniyle bu hisselerdeki hareketliliğin küresel ölçekte risk algısı üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 1.090 ve 1.070 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.
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