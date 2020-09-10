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250 milyon dolarlık krediyle KOBİ'ler desteklenecek

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop:- "Dünya Bankası'ndan sağlanan 250 milyon dolarlık krediyle ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz"
 10 Eylül 2020 10:52
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250 milyon dolarlık krediyle KOBİ'ler desteklenecek

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, "Dünya Bankası'ndan sağlanan 250 milyon dolarlık krediyle ekonominin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztop, finansal sürdürülebilirliği sağlamak adına sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti.

Öztop, "Dünya Bankası'ndan sağlanan 250 milyon dolarlık bu krediyle ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ'lerimizi destekleyeceğiz. 250'den daha az çalışanı olan KOBİ'lerimiz bu krediden faydalanabilecek. Amacımız bu zorlu dönemde KOBİ'lerin en çok ihtiyaç duydukları işletme ve yatırım finansmanına erişimlerine imkan sağlayarak onların toparlanmalarına destek olmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada verilen bilgilere göre, ekonominin çarklarının dönmesine katkı sağlamak için sisteme yeni kaynaklar kazandırma çalışmalarına hız veren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bu doğrultuda ağustos ayında Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan temin ettiği 300 milyon dolar tutarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kredisinin ardından, şimdi de Dünya Bankası ile 250 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzaladı.

Dünya Bankası'ndan sağlanacak bu kredi ile kovid-19'un KOBİ'ler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılması amaçlanıyor.

Başvurular için herhangi bir sektör ayrımı bulunmamakla birlikte; pandemiden büyük ölçüde etkilenen, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019'un 2. çeyreğine göre brüt satışlarda en az yüzde 20 düşüş yaşayan; kadınların yönetimde veya ağırlıklı olduğu KOBİ'ler ile genç işletmeler ve daha az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ'lere öncelik verileceği belirtiliyor.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından KOBİ'lere sağlanacak bu krediden yararlanmak isteyen işletmeler açıklanacak ticari bankalar, finansal kiralama ve faktoring kuruluşları vasıtasıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Anadolu Ajansı
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