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Şarj cihazı tartışması nedeniyle ağabeyini öldürdü
İki kardeş arasında şarj cihazı kullanımı nedeniyle tartışma çıktığı öne sürüldü
|10 Eylül 2020 11:07
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir genç tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü.
Sabancı Mahallesi'nde, Halil İbrahim Demooğlu (18) ile ağabeyi Kenan Demooğlu (24) arasında iddiaya göre şarj cihazının kullanımı nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu Halil İbrahim, babasına ait tabancayla ağabeyi Kenan Demooğlu'na ateş etti. Ağır yaralanan Demooğlu, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, Halil İbrahim Demooğlu'nu gözaltına aldı.
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