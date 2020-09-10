Hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı
|10 Eylül 2020 11:07
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Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fotoğraf sergisi açıldı.
Karaağaç Mahallesi'ndeki Osman İnci Müzesi'nde açılan sergide, aralarında Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun da bulunduğu 51 sağlık çalışanının mozaik-fotoğraf tekniğiyle hazırlanmış fotoğrafları yer aldı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda davetlinin katıldığı açılış öncesi hayatını kaybeden sağlık çalışanları için saygı duruşunda bulunuldu.
Müze Müdürü Bilal Sarıgül, yaptığı konuşmada, sergiyi, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Başar Hatırnaz ile hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına hazırladıklarını söyledi.
Çalışmalarını 3 Ağustos'ta tamamlayarak fotoğrafları baskıya gönderdiklerini belirten Sarıgül, "İnanılmaz bir dönemdeyiz. Umarım bu dönemi en kısa zamanda atlatır ve sağlıklı günlerimize döneriz." dedi.
Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Haluk Çaylı da sergide meslektaşı, Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral'ın da fotoğrafının yer aldığını belirtti. Oral'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Çaylı, "En son Kayseri'de görüşmüştük. Çok iyi bir ağabeyimizdi. İnsan birden kaybedince hüzne kapılıyor, üzülüyor." diye konuştu.
Davetlilerin salona 4 kişilik gruplar halinde alındığı sergi, 25 Ekim'e kadar görülebilecek.
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