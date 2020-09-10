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Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok:- "Üniversitede okuyan ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan gençlere belediyenin imkanları dahilinde karşılıksız burs veriyoruz"
 10 Eylül 2020 11:13
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Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs müjdesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, üniversite öğrencilerine burs müjdesi verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediye Meclisinde alınan kararla üniversitede eğitim gören öğrencilere Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) aracılığıyla aylık karşılıksız burs desteği sağlanacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Altınok, üniversitede okuyan ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek olan gençlere belediyenin imkanları dahilinde karşılıksız burs verdiklerini belirtti.

Altınok, "Eğitim seferberliğimizi büyüterek devletimize, milletimize ve insanımıza hayırlı işler yapacak olan gençlerimiz için nefer olacağız. Emek veren, alın teri döken tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altınok, burs verilecek olan öğrencilerin titizlikle incelendiğini ve adaletli bir değerlendirmeye tabi tutulduğunu belirtirken, her geçen yıl daha fazla öğrenciye burs vermek için de büyük bir gayret gösterildiğini dile getirdi.

Altınok, 2020-2021 eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerine verilecek olan burs desteğine ilişkin şunları kaydetti:

"Aileleri Keçiören'de ikamet eden lisans ve ön lisans öğrencilerimize aylık olarak vereceğimiz burs için başvurularımız 30 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Belediyemizin web sitesi üzerinden online burs başvurusu yapan öğrencilerimizin ihtiyaç sahibi olup olmadıklarını KYK ile iş birliği yaparak belirliyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimizin kimlik bilgilerini KYK'ya göndererek ekonomik durumlarını sorgulatıyoruz. Böylece Keçiören'de ikamet etme ve örgün eğitim görme şartı aradığımız ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz."
Anadolu Ajansı
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