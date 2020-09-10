KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
KPSS sınavlarının soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
|10 Eylül 2020 11:15
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün konuya ilişkin sosyal medyadan açıklaması:
Değerli KPSS Adaylarımız,
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
Değerli KPSS Adaylarımız,Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 10, 2020
Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
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