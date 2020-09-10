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KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu

KPSS sınavlarının soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
 10 Eylül 2020 11:15
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KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün konuya ilişkin sosyal medyadan açıklaması:

Değerli KPSS Adaylarımız,

Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.
Memurlar.Net
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