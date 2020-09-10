1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AİHM, PKK'lı teröristin adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti

Mahkeme, 1999'da PKK ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada yaralı yakalanan terörist Fırat Pervane'nin, söz konusu dönemdeki kanuni düzenleme kapsamında, avukatı olmadan ifadesinin alındığını ileri sürerek yaptığı başvuruda adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği sonucuna ulaştı
 10 Eylül 2020 11:17
Yazdır
AİHM, PKK'lı teröristin adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti

- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 1999'da güvenlik güçleriyle çıkan çatışma sırasında yaralı yakalanan PKK'lı terörist Fırat Pervane'nin başvurusunda adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine karar verdi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 12 Kasım 1999'da Siirt'in Kurtalan ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan Fırat Pervane silahlıyla yakalandı.

Tutuklanan Pervane, soruşturma aşamasında PKK'ya nasıl katıldığını anlattı.

Açılan davada terör örgütü PKK üyesi olduğunu kabul eden fakat silahlı çatışmaya katılmadığını ileri süren Pervane, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Terörist Pervane, AİHM'e başvurarak soruşturma aşamasında, yakalandığı dönemdeki kanuni düzenleme kapsamındaki kısıtlama nedeniyle avukatı olmadan ifadesinin alındığını, bu beyanlarının mahkumiyet kararında kullanılması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Başvuruyu incelemeye alan AİHM, hükümetten görüş istedi.

Hükümet adına Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca gönderilen görüşte, başvurucunun çatışmada yaralı ve silahlı yakalandığı hatırlatıldı.

Görüşte, başvurucunun 14 Kasım 1999'da tutuklandığı, söz konusu dönemde mevcut olan ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kapsamına giren suçlarda şüphelinin tutuklanmasıyla avukat hakkına yönelik sınırlamanın ortadan kalktığı kaydedildi.

Başvurucunun sürekli terör örgütü üyesi olduğunu ve yanında silah bulunduğunu kabul ettiği anlatılan görüşte, Pervane'nin suçüstü yakalandığı, bu nedenle avukatsız alınan ifadelerinin mahkumiyet kararında belirleyici olmadığı, soruşturmada kamu yararı bulunduğu savunuldu.

AİHM, hükümet görüşlerini de dikkate alarak, başvurucunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi kapsamındaki adil yargılanma hakkının ihlal edilmediği sonucuna ulaştı.

Hükümetin, başvuranın suçüstü yakalanmasının yargılamanın bütünsel hakkaniyetinin değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gerektiği görüşüne katılan AİHM'in kararında, başvuranın çatışmada diğer terör örgütü üyeleriyle birlikte silahlı yakalandığına dikkati çekildi.

AİHM'in kararında, başvuranın silahlı çatışmadaki cezai sorumluluğunun tespitinde ilk derece mahkemesinin gerekçeli hükmünün, soruşturma aşamasında avukat yokluğunda alınan ifadelere dayanmadığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Belçika'nın Leuven Üniversitesindeki 'Gülen kürsüsü' kapatılıyor
10 Eylül 2020 11:28		 Brent petrolün varil fiyatı tekrar düşüyor
09 Eylül 2020 23:09
İsrail basını: Türkiye Orta Doğu'nun 1 numaralı askeri gücü oluyor
09 Eylül 2020 21:18		 BM: Küresel sıcaklık artışı tehlikeli seviyelere ulaşabilir
09 Eylül 2020 20:00
Trump 2021 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi
09 Eylül 2020 14:25		 Virüs tedavisi için yeni yöntem: Kan temizleme
09 Eylül 2020 13:25
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 761 bini geçti
09 Eylül 2020 12:51		 DSÖ'den açıklama geldi: AstraZeneca aşı çalışması durduruldu
09 Eylül 2020 12:04
Yan etki ortaya çıkınca aşı çalışmaları hemen durduruldu
09 Eylül 2020 08:34		 Bazı koronavirüs hastalarında semptomlar 6 ay geçmiyor
08 Eylül 2020 18:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu11:48 - Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor11:43 - Boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti11:40 - Altının gramında yükseliş devam ediyor11:37 - Askerden yeni geldi, trafik kazasında hayatını kaybetti11:35 - Zor şartlara rağmen tıp fakültesini kazanan gençler Diyarbakır'ın gururu oldu
11:28 - Belçika'nın Leuven Üniversitesindeki 'Gülen kürsüsü' kapatılıyor11:21 - Diyanet açıkladı...Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi11:18 - Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti11:18 - Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı11:17 - AİHM, PKK'lı teröristin adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti11:15 - KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
11:13 - Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs müjdesi11:11 - 'İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar'11:11 - İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 8 ayda 27 milyona ulaştı11:07 - Şarj cihazı tartışması nedeniyle ağabeyini öldürdü11:07 - Hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı
11:06 - Bakan Kasapoğlu, futbolda yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
2016/12. dönem ASTTASAK mezunu Astsubaylar atama bekliyor
'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 3
hamle gelirse gereğini yapın 1
edinson cavani 2
gece yarısından itibaren müzik yasağı 3
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 1
taner olgun 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 5
josef de souza 1
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
bitcoin 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam