Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti

- Müzikte üstün kabiliyete sahip olan ancak yaş durumu nedeniyle güzel sanatlar lisesi yetenek sınavı başvurusu kabul edilmeyen otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği talimatla, bu isteğine kavuşacak.

Otizmli 20 yaşındaki Yakar, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesinin ay sonunda yapacağı yetenek sınavına alınacak.

Anadolu Ajansı (AA) "Otizmli müzik dehası, eğitimi için bir şans istiyor" başlığıyla yayımladığı haberde, bağlaması ve sesiyle gönülleri titreten, ud, gitar gibi müzik aletlerini de çalabilen, söz yazıp beste yapan, performansıyla 2016'daki Dünya Otizm Festivali'nde ikincilik kazanan ancak yaş durumu nedeniyle güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına başvurusu kabul edilmeyen Yakar'ın eğitimini tamamlayabilmek için yaptığı destek çağrısını gündeme taşımıştı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi ve iki ağabeyiyle maddi imkansızlıklarla dolu bir yaşam süren Yakar, ilk ve ortaokulda doğru yönlendirilmemesi ve karşısına çıkan bazı engeller nedeniyle açık liseye kaydettirilmiş, üstün yeteneğini online bir festivalde fark eden Kabataş Erkek Lisesi müzik öğretmeni Özgen Zeybek'in yönlendirmeleriyle de güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına başvurmaya karar vermişti.

Yetenek sınavı için öğretmeniyle bir güzel sanatlar lisesine giden Yakar, açık liseden kaydını sildirmiş olmasına rağmen, yaşı ve güzel sanatlar liselerine geçişe ilişkin mevzuat nedeniyle başvuruda bulunamamış ve sınava giremememişti.

- Bakanlıktan müjdeli haber geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli gencin "Lütfen eğitimim için bana bir şans verin." sözleriyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadı.

Selçuk'un verdiği talimatın ardından aileyi arayan Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, Yıldırım Beyazıt Yakar için İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi ile görüşüldüğünü, Yakar'ın yetenek sınavı başvurusunun elden alınacağını bildirerek, gerekli belgeleri okula iletmelerini istedi.

Dün sınav için ön kaydı alınan Yakar, lisenin 23-25 Eylül'de düzenlenecek yetenek sınavlarına katılabilecek.

- "Umutlarım yeniden canlandı"

Eğitimini tamamlayabilmesi, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi için önünde yeni bir şans kapısı aralanan Yıldırım Beyazıt Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirdi.

"Güzel sanatlar lisesinde okuyabilmem için bir şans elde edebildim, çok mutluyum." ifadesini kullanan Yakar, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, yetkililere sesimi duydukları için çok teşekkür ederim. Anadolu Ajansına da sesimi duyurduğu için çok teşekkür ederim. Umutlarım yeniden canlandı. İnşallah ben de vatanıma hizmet edebileceğim. Yetenek sınavında başarılı olacağıma inanıyorum. Diğer otizmli, engelli kardeşlerim için de bir umut olacak inşallah. Şimdi çok çalışmam ve yetenek sınavlarına hazırlanmam gerekiyor. Bunu da mutlulukla yapacağım."

Yakar, ileride, güzel sanatlar lisesi ve ardından konservatuarı bitirerek Türkiye ve dünyada tanınmış bir bağlama üstadı, sanat yönetmeni olmayı hedeflediğini söyledi.

- "Bir mucize gerçekleşti"

Anne Meryem Yıldız ise sevincini "Hala inanamıyorum, çok şaşkınım. Mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım. Bir mucize gerçekleşti. Her gece çocuğumun gözyaşını silmekten çok yıpranmıştım. Derin bir nefes aldım, üstümden ağır bir yük kalktı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." sözleriyle anlattı.

Önlerinde uzun bir yol olduğunu ancak oğlunun yetenek sınavında başarı sağlayacağına ve eğitimini de güzel şekilde tamamlayacağına inandığını vurgulayan Yıldız, "Beyazıt'ımın da hayatını istediği gibi şekillendirme, kendine bir gelecek çizme şansı olacak. İnşallah Rabb'im muvaffak eder." dedi.