1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti

Bakan Ziya Selçuk, bağlaması ve sesiyle gönülleri titreten, söz yazıp beste yapan, performansıyla Dünya Otizm Festivali'nde ikincilik kazanan ancak yaş durumu nedeniyle güzel sanatlar lisesi yetenek sınavı başvurusu kabul edilmeyen otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar'ın destek çağrısına kayıtsız kalmadı
 10 Eylül 2020 11:18
Yazdır
Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti

- Müzikte üstün kabiliyete sahip olan ancak yaş durumu nedeniyle güzel sanatlar lisesi yetenek sınavı başvurusu kabul edilmeyen otizmli Yıldırım Beyazıt Yakar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un verdiği talimatla, bu isteğine kavuşacak.

Otizmli 20 yaşındaki Yakar, İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesinin ay sonunda yapacağı yetenek sınavına alınacak.

Anadolu Ajansı (AA) "Otizmli müzik dehası, eğitimi için bir şans istiyor" başlığıyla yayımladığı haberde, bağlaması ve sesiyle gönülleri titreten, ud, gitar gibi müzik aletlerini de çalabilen, söz yazıp beste yapan, performansıyla 2016'daki Dünya Otizm Festivali'nde ikincilik kazanan ancak yaş durumu nedeniyle güzel sanatlar lisesi yetenek sınavlarına başvurusu kabul edilmeyen Yakar'ın eğitimini tamamlayabilmek için yaptığı destek çağrısını gündeme taşımıştı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesi ve iki ağabeyiyle maddi imkansızlıklarla dolu bir yaşam süren Yakar, ilk ve ortaokulda doğru yönlendirilmemesi ve karşısına çıkan bazı engeller nedeniyle açık liseye kaydettirilmiş, üstün yeteneğini online bir festivalde fark eden Kabataş Erkek Lisesi müzik öğretmeni Özgen Zeybek'in yönlendirmeleriyle de güzel sanatlar liselerinin yetenek sınavlarına başvurmaya karar vermişti.

Yetenek sınavı için öğretmeniyle bir güzel sanatlar lisesine giden Yakar, açık liseden kaydını sildirmiş olmasına rağmen, yaşı ve güzel sanatlar liselerine geçişe ilişkin mevzuat nedeniyle başvuruda bulunamamış ve sınava giremememişti.

- Bakanlıktan müjdeli haber geldi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli gencin "Lütfen eğitimim için bana bir şans verin." sözleriyle yaptığı çağrıyı karşılıksız bırakmadı.

Selçuk'un verdiği talimatın ardından aileyi arayan Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları, Yıldırım Beyazıt Yakar için İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi ile görüşüldüğünü, Yakar'ın yetenek sınavı başvurusunun elden alınacağını bildirerek, gerekli belgeleri okula iletmelerini istedi.

Dün sınav için ön kaydı alınan Yakar, lisenin 23-25 Eylül'de düzenlenecek yetenek sınavlarına katılabilecek.

- "Umutlarım yeniden canlandı"

Eğitimini tamamlayabilmesi, hayallerini gerçeğe dönüştürebilmesi için önünde yeni bir şans kapısı aralanan Yıldırım Beyazıt Yakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirdi.

"Güzel sanatlar lisesinde okuyabilmem için bir şans elde edebildim, çok mutluyum." ifadesini kullanan Yakar, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'a, yetkililere sesimi duydukları için çok teşekkür ederim. Anadolu Ajansına da sesimi duyurduğu için çok teşekkür ederim. Umutlarım yeniden canlandı. İnşallah ben de vatanıma hizmet edebileceğim. Yetenek sınavında başarılı olacağıma inanıyorum. Diğer otizmli, engelli kardeşlerim için de bir umut olacak inşallah. Şimdi çok çalışmam ve yetenek sınavlarına hazırlanmam gerekiyor. Bunu da mutlulukla yapacağım."

Yakar, ileride, güzel sanatlar lisesi ve ardından konservatuarı bitirerek Türkiye ve dünyada tanınmış bir bağlama üstadı, sanat yönetmeni olmayı hedeflediğini söyledi.

- "Bir mucize gerçekleşti"

Anne Meryem Yıldız ise sevincini "Hala inanamıyorum, çok şaşkınım. Mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım. Bir mucize gerçekleşti. Her gece çocuğumun gözyaşını silmekten çok yıpranmıştım. Derin bir nefes aldım, üstümden ağır bir yük kalktı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." sözleriyle anlattı.

Önlerinde uzun bir yol olduğunu ancak oğlunun yetenek sınavında başarı sağlayacağına ve eğitimini de güzel şekilde tamamlayacağına inandığını vurgulayan Yıldız, "Beyazıt'ımın da hayatını istediği gibi şekillendirme, kendine bir gelecek çizme şansı olacak. İnşallah Rabb'im muvaffak eder." dedi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
10 Eylül 2020 10:29		 YLSY ile ilgili merak edilenleri Genel Müdür anlattı
10 Eylül 2020 09:11
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 'yüz yüze eğitim' toplantısı
09 Eylül 2020 15:27		 MEB: Haftada bir gün okula gidilecek. Gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak
08 Eylül 2020 18:03
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
08 Eylül 2020 11:42		 Deneyap sınav sonuçları açıklandı
07 Eylül 2020 10:08
Bursluluk sınavına yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı
05 Eylül 2020 15:49		 Bursluluk sınavı yapıldı
05 Eylül 2020 12:29
Bursluluk sınavı yarın yapılacak
04 Eylül 2020 22:57		 MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
04 Eylül 2020 20:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu11:48 - Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor11:43 - Boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti11:40 - Altının gramında yükseliş devam ediyor11:37 - Askerden yeni geldi, trafik kazasında hayatını kaybetti11:35 - Zor şartlara rağmen tıp fakültesini kazanan gençler Diyarbakır'ın gururu oldu
11:28 - Belçika'nın Leuven Üniversitesindeki 'Gülen kürsüsü' kapatılıyor11:21 - Diyanet açıkladı...Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi11:18 - Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti11:18 - Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı11:17 - AİHM, PKK'lı teröristin adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti11:15 - KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
11:13 - Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs müjdesi11:11 - 'İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar'11:11 - İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 8 ayda 27 milyona ulaştı11:07 - Şarj cihazı tartışması nedeniyle ağabeyini öldürdü11:07 - Hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı
11:06 - Bakan Kasapoğlu, futbolda yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
2016/12. dönem ASTTASAK mezunu Astsubaylar atama bekliyor
'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
susamam 1
edinson cavani 2
sarya al sawas 1
08.09.2020 malatya depremi 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 4
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 1
üniversitelilerin 18 eylül'de sokağa çıkması 1
waffle 1
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 1
Binali Yıldırım 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam