1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyanet açıkladı...Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) öğrenci yurtlarında manevi danışman görevlendirmelerine bir eğitim dönemi için ara verildiğini bildirildi.
 10 Eylül 2020 11:21
Yazdır
Diyanet açıkladı...Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi

Albayrak, yaptığı yazılı açıklamada, Başkanlık tarafından milletin geleceğini şekillendirecek gençlere yönelik çeşitli hizmet programları ve faaliyetlerin sistematik ve kapsayıcı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Manevi danışmanlık ve dini rehberlik hizmeti kapsamında gençlerin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerini amaçladıklarını vurgulayan Albayrak, Başkanlığın ilgili kurumların iş birliğiyle yürüttüğü manevi danışmanlık hizmetlerinin bu açıdan önem arz ettiğini vurguladı.

- "Manevi danışmanların görevlendirmeleri 6 ay periyotlarla yenileniyor"

Albayrak, KYGM ve TDV yurtlarında manevi danışman görevlendirmesinin sürdüğünü hatırlatarak, şunları belirtti:

"6 aylık periyotlarla görevlendirmeleri yenilenen manevi danışmanlar için 29 Ağustos 2020 tarihli ve 51551452-205-E.597705 sayılı Başkanlık oluru ile 26 Ağustos 2020-25 Şubat 2021 tarihleri arasını kapsayacak şekilde devam eden görevlendirmeleri yenilenmiştir. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan istişareler neticesinde ve salgın hastalıkla mücadele kapsamında üniversitelerin büyük çoğunluğunun uzaktan eğitimle devam edecekleri kamuoyu açıklamalarından anlaşılmaktadır.

Bu itibarla KYGM ve TDV öğrenci yurtları için 29 Ağustos 2020 tarihli ve 51551452-205-E.597705 sayılı Başkanlık oluru ile görevlendirilen manevi danışmanların görevlendirmelerine, görülen lüzum üzere 8 Eylül 2020 tarihli ve 51551452-205-E.622108 sayılı Başkanlık oluru ile bir eğitim dönemi ara verilmesine karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu
10 Eylül 2020 11:54		 'İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız'
10 Eylül 2020 11:06
Bakan Kasapoğlu, futbolda yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı
10 Eylül 2020 11:06		 İki üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı
10 Eylül 2020 10:22
Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
10 Eylül 2020 10:21		 Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgelerine düzenleme
10 Eylül 2020 10:20
Sincan Cezaevindeki anne çocuk ünitesi haftaya faaliyete geçecek
10 Eylül 2020 10:08		 Cezaevlerinde dijital devrim
10 Eylül 2020 08:23
Adalet yapay zekaya emanet
10 Eylül 2020 08:15		 AVM'de asansöre yeni ayar
10 Eylül 2020 08:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu11:48 - Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor11:43 - Boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti11:40 - Altının gramında yükseliş devam ediyor11:37 - Askerden yeni geldi, trafik kazasında hayatını kaybetti11:35 - Zor şartlara rağmen tıp fakültesini kazanan gençler Diyarbakır'ın gururu oldu
11:28 - Belçika'nın Leuven Üniversitesindeki 'Gülen kürsüsü' kapatılıyor11:21 - Diyanet açıkladı...Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi11:18 - Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti11:18 - Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı11:17 - AİHM, PKK'lı teröristin adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti11:15 - KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
11:13 - Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs müjdesi11:11 - 'İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar'11:11 - İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 8 ayda 27 milyona ulaştı11:07 - Şarj cihazı tartışması nedeniyle ağabeyini öldürdü11:07 - Hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı
11:06 - Bakan Kasapoğlu, futbolda yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
2016/12. dönem ASTTASAK mezunu Astsubaylar atama bekliyor
'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 4
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 3
tabanca 2
80 yaşındaki covid'li teyzenin 5 düğüne gitmesi 1
Binali Yıldırım 1
ümraniyespor'da 14 kişinin corona testinin pozitif çıkması 1
waffle 1
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
oghenekaro etebo 2
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam