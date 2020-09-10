1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'daki vaka artışlarının nedenlerini anlattı
 10 Eylül 2020 11:18
Yazdır
Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son günlerde Ankara'da görülen vaka artışlarında, kentte genç nüfus oranının fazla olması, tatil ve memleket dönüşü virüsün başkente taşınması, nişan, sünnet ve özellikle sokak düğünlerinin fazla yapılmasının etkili olduğuna dikkat çekilerek, seyrin azalmaması halinde yeni tedbirlerin söz konusu olabileceği belirtildi.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara'da Kovid-19 vakalarındaki artışlara ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kovid-19 salgınının Türkiye'de son bir ay içinde tekrar yükselişe geçtiğine işaret eden İlhan, Koronavirüs Tablosu'na yansıyan verilere göre özellikle son birkaç gündür başkentin yeni vaka sayısında zirve yaptığını söyledi.

İlhan, "Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına baktığımızda, Ankara'nın neredeyse her tarafının kıpkırmızı olabildiğini görebiliyoruz." dedi.

"Ankara'da genç nüfus fazla"

Salgının başında İstanbul'un yeni vaka sayısında ilk sırada yer aldığını anlatan İlhan, son dönemde ise Ankara'daki artışların nedenlerinin ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Neden başkentte durum böyle, dediğimizde, aslında bunun iki nedeni var. Bunlardan biri, Ankara'da düğün, sünnet, nişan gibi törenlerin çok fazla olması, hatta sokak düğünlerinin çok fazla olması önemli bir etken.

Her ne kadar kısıtlama gelmiş olsa da bu zamana kadar yapılanlar, vakalardaki artışın nedenlerinden biri.

Bunun yanı sıra Ankara'da genç nüfus fazla. Genç nüfus bir araya çok fazla geliyor ve genç nüfusun gelmesiyle birlikte hastalık birbirine bulaşıyor ve kişiler enfekte oluyor. Sağlık Bakanımızın açıklamasında da gördük ki virüse en çok sahip olanlar 25-49 yaş arasındakiler. Tanı alan 1700 kişiye bakıldığında 64'ünün 14 yaş altında ve 226 kişinin de 15-24 yaş arasında olduğunu biliyoruz. Neredeyse tanı alan her 6 kişiden biri 24 yaş altında gençler ve çocuklar. Bu kişiler de virüsü bulaştırıyorlar, çevreye taşıyorlar."

İlhan, Ankara'da yaşayanların yazın memleketlerine ve kısmi olarak da tatil beldelerine gittiğini, bu durumun da enfekte kişi sayısının artmasında etkili olduğunu söyledi.

"Kurallara uymakta zorlanıldığı yerlerde devletin kısıtlamaya gitmesi kaçınılmaz olacak"

Prof. Dr. İlhan, seyahat dönüşü herkesin kendini karantinaya alması gerektiğinin altını çizerek, kendini Kovid-19 pozitif olan bin kişi ile temasta olmuş farz ederek en az 5 gün süreyle çevresinden izole etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karantinayı çalışma hayatının içinde olan kişiler uygulamayamadığında, mutlaka fiziksel mesafe, maske, hijyen kuralına uyum içinde hareket etmesi ve olabildiğince kalabalık ortamlara girmekten kaçınması gerektiğini dile getiren İlhan, bu şekilde hem kendilerini hem de çevresindekileri koruyabileceklerine işaret etti.

İlhan, Ankara'da vaka artışlarının önüne geçilebilmesi amacıyla daha sert tedbirlerin alınıp alınmaması gerektiğine ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yeni kısıtlamalardan değil, denetimler ve toplu taşım araçlarında ayakta yolcu alınması halinde yapılacak denetimlerden bahsetti. İl Hıfzıssıhha Kurullarının kararına bağlı olarak gerek Ankara gerekse de Türkiye'nin diğer illerinde kısıtlamalar getirilebilir. Örneğin, Kurul şöyle diyebilir, hafta sonu tüm alışveriş merkezleri, tüm yemek salonları saat 22.00'de kapatılabilir diyebilir. Bunun dışında kurul tarafından hafta sonunda 1-2 gün için 18 yaş altının ve 65 yaş üstünün dışarı çıkmasına kısıtlama getirebilir. Piknik ve açık alanlara ilişkin bir karar da alınabilir. Ankara'daki bu artışlar devam ederse Türkiye'nin diğer illerinde de benzer şekilde olabileceği gibi Kurul tarafından bu ve benzeri kısıtlamaları alabilir.

Yeni tedbirler söz konusu olabilir. Sürecin başından beri kurallara uyumu istiyoruz ama vatandaşların belirlenen kurallara uymakta zorlandığı yerlerde de devletin kamusal tedbirleri alması, sosyal alanlarda kısıtlamaya gitmesi kaçınılmaz olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor
10 Eylül 2020 11:48		 Zor şartlara rağmen tıp fakültesini kazanan gençler Diyarbakır'ın gururu oldu
10 Eylül 2020 11:35
'İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar'
10 Eylül 2020 11:11		 Hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı
10 Eylül 2020 11:07
Dünyanın en saçma binasına 30 milyon lira ile talipli çıktı
10 Eylül 2020 10:58		 Jandarma, doktor talimatlarıyla hamile kadına doğum yaptırdı
10 Eylül 2020 09:54
İstanbul ile Kırklareli'de sağanak uyarısı
10 Eylül 2020 09:50		 Prof. Müftüoğlu: Ağır vaka artışı çok ürkütücü!
10 Eylül 2020 09:24
Belediye böyle tepki gösterdi: Bizim gençler buraya nasıl çıktı?
10 Eylül 2020 09:15		 'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
10 Eylül 2020 08:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu11:48 - Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor11:43 - Boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti11:40 - Altının gramında yükseliş devam ediyor11:37 - Askerden yeni geldi, trafik kazasında hayatını kaybetti11:35 - Zor şartlara rağmen tıp fakültesini kazanan gençler Diyarbakır'ın gururu oldu
11:28 - Belçika'nın Leuven Üniversitesindeki 'Gülen kürsüsü' kapatılıyor11:21 - Diyanet açıkladı...Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi11:18 - Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti11:18 - Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı11:17 - AİHM, PKK'lı teröristin adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti11:15 - KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
11:13 - Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs müjdesi11:11 - 'İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar'11:11 - İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 8 ayda 27 milyona ulaştı11:07 - Şarj cihazı tartışması nedeniyle ağabeyini öldürdü11:07 - Hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı
11:06 - Bakan Kasapoğlu, futbolda yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
2016/12. dönem ASTTASAK mezunu Astsubaylar atama bekliyor
'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
josef de souza 1
9 eylül 2
üniversitelilerin 18 eylül'de sokağa çıkması 1
susamam 1
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 4
oghenekaro etebo 2
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 3
salgın kontrolümüz altında 3
dünyanın çivisinin çıkması 3
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam