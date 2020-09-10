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'İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız'

İsmail Demir: Bir taraftan denizaltımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu gemimiz devreye girmek üzere. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor
 10 Eylül 2020 11:06
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'İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız'

- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, tersanelerde inşası devam eden önemli gemiler olduğunu belirterek, "Bunların devreye girmesiyle gücümüze güç katacağız. Bir taraftan denizaltımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu gemimiz devreye girmek üzere. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor." dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde düzenlenen roket yarışlarını izleyen Demir, AA muhabirine, savunma sanayisine katkıda bulunacak projelerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Bu tür festival ve yarışmaların özellikle gençleri savunma sanayisi alanında çalışmaya, üretmeye teşvik ettiğini belirten Demir, "TEKNOFEST bir devrim oluşturdu ve Türkiye'deki gençliğin heyacanını, dinamiğini gösteren bir platform oldu." ifadesini kullandı.

- "Bu heyecan bizleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacak"

Türkiye'nin savunma sanayisinde gayretli bir şekilde ilerlediğinin altını çizen Demir, "Milletimiz, ülkemiz çok daha iyisine layık. Buraya varmak için de gece gündüz demeden çalışmak gerekiyor. Gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bunu da gençlerimizle, onlarda oluşan heyecanla, onlarla kol kola yürüyerek, o heyecana ortak olarak, o heyecandan oluşan enerjiyi şirketlerimize kanalize ederek gerçekleştireceğiz. Eğer 'bugün iyi bir noktadayız' diyorsak, bu heyecan bizleri çok daha iyi bir noktaya taşıyacak." diye konuştu.

Demir, ülkenin gelişmesi için savunma sanayisinin her alanında aktif çalışmaların şart olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Roket, uzay, havacılık konuları, elektronik, denizde güçlü olmak, karada güçlü olmak, bunların hepsi ama hepsi heyecan verici ama bunların biri eksik olunca eksik kalıyorsunuz. Yani gün oluyor terörle mücadele, gün oluyor 'Mavi Vatan' diyoruz. Vatan savunmasında, korunmasında deniz unsurları önemli olabiliyor. Hiçbir kısmı eksik bırakmadan her türlü mücadele ortamına hazır olmak gerektiğini görüyoruz. Bu yüzden hiçbir alanı boş bırakmamak için çalışıyoruz."

- "Denizdeki gücümüz artacak"

Türkiye'nin gemi üretimine ilişkin bilgi veren Demir, şöyle konuştu:

"Şu anda tersanelerde inşası devam eden önemli gemilerimiz var. Bunların devreye girmesiyle gücümüze güç katacağız. Bir taraftan denizaltımız yapılıyor, bir taraftan Anadolu gemimiz devreye girmek üzere. Diğer taraftan denizde destek gemimizin çalışmaları sürüyor. MİLGEM'in yeni versiyonu 'İ' sınıfı fırkateyn projesi devam ediyor. Farklı sınıflarda, hücumbot tiplerinde çeşitli botlarımızın inşası devam ediyor. Bunlar hızla hizmete girdiğinde denizdeki gücümüz artacak.

Tabii bunlar sadece platform olarak değil, platformların üzerine konacak sistemler, gerek hava savunma sistemleri gerek torpidolar, gerek diğer silahlı unsurlar da elektronik harp unsurlarıyla beraber çok önemli. Böylece bir komple harekat ortamına sahip olmak ve bunu yerli imkanlarla desteklemek, milli tasarımlarla sahada olmak ve kimsenin parmak sallamasına, 'dur' demesine fırsat vermeden, ülkemizin çıkarlarının gerektiği doğrultuda yürümek ve karar almak önemli."

- "Daha hızlı koşmak gerekiyor"

Yerli üretimde mesafe alma noktasında kararlı olduklarına işaret eden Demir, "Havacılık konusunda önümüzü kesmek isteyenlere ileride verecek cevabımız olacak. Eğer karadan karaya, havadan karaya, denizden denize gibi unsurlarda silahlarınız, roketiniz varsa bu çok önemli olacak. Kara unsurlarımız yine önemli. Bugünün ortamında artık gerek siber güvenlik gerekse elektronik harp karıştırma, alana domine etme unsurları, daha da sonra tabiiki uzaya göndereceğimiz uydular ve uzayda oluşturulacak hakimiyet, bunların hepsi bir yol haritası şeklinde önümüzde olmalı. Tabii bunlar zaman istiyor. Zamanımız da çok yok, bunu biliyoruz. Onun için yürümek yetmez, koşmaya başlamak, hatta koşmayı devam ettirmek, daha hızlı koşmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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