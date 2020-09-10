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Askerden yeni geldi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
|10 Eylül 2020 11:37
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Antalya'nın Kepez ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ramazan A. idaresindeki 07 DM 818 plakalı otomobil, Şelale Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, Abdüllatif Uçar'ın (23) kullandığı 07 EJN 99 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Uçar yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Ramazan A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Hayatını kaybeden Uçar'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Askerden yeni geldiği öğrenilen Uçar'ın cenazesinin Manavgat ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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