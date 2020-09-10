1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının gramında yükseliş devam ediyor

Çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını 3 bin 136 liradan satılıyor
 10 Eylül 2020 11:40
Yazdır
Altının gramında yükseliş devam ediyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 467,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 468,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 azalışla 467,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 1.950 dolar seviyelerini test etmesinin ardından şu dakikalarda dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 1.944 dolar civarında bulunuyor.

Analistler, altın fiyatlarının bol likidite ortamı, düşük faiz ve makro belirsizliklerle yükseliş isteğini koruduğunu, pozitif veriler ile güçlü doların ise söz konusu yükselişi sınırladığını kaydetti.

Kısa vadede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altın fiyatlarına yön veren temel faktör olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
10 Eylül 2020 10:10		 Dolar'da yukarı doğru hareketlilik var
10 Eylül 2020 09:51
Borsa, günü yükselişle tamamladı
09 Eylül 2020 18:29		 Çeyrek altın yeniden 760 TL'ye yükseldi
09 Eylül 2020 17:25
Dövizde gün sonu fiyatları
09 Eylül 2020 17:11		 Borsa, günü düşüşle tamamladı
08 Eylül 2020 18:25
Çeyrek altın 746,00 TL'ye geriledi
08 Eylül 2020 17:23		 Dolar ve avro günü nasıl tamamladı?
08 Eylül 2020 17:17
TESK Başkanı Palandöken'den 'araç sigorta fiyatları düşürülsün' talebi
08 Eylül 2020 10:58		 Altın fiyatları sınıra çok yakın! Psikolojik seviye kırılmak üzere
08 Eylül 2020 07:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:54 - Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu11:48 - Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor11:43 - Boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti11:40 - Altının gramında yükseliş devam ediyor11:37 - Askerden yeni geldi, trafik kazasında hayatını kaybetti11:35 - Zor şartlara rağmen tıp fakültesini kazanan gençler Diyarbakır'ın gururu oldu
11:28 - Belçika'nın Leuven Üniversitesindeki 'Gülen kürsüsü' kapatılıyor11:21 - Diyanet açıkladı...Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi11:18 - Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti11:18 - Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı11:17 - AİHM, PKK'lı teröristin adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine hükmetti11:15 - KPSS soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihi belli oldu
11:13 - Keçiören Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine burs müjdesi11:11 - 'İnsanlar hastamızın çırpınışını görebilseler maskelerini çıkarmazlar'11:11 - İstanbul havalimanlarından uçan yolcu sayısı 8 ayda 27 milyona ulaştı11:07 - Şarj cihazı tartışması nedeniyle ağabeyini öldürdü11:07 - Hayatını kaybeden sağlık çalışanları, fotoğraf sergisiyle anıldı
11:06 - Bakan Kasapoğlu, futbolda yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
2016/12. dönem ASTTASAK mezunu Astsubaylar atama bekliyor
'Şehit Tuğgeneral çöllerin aslanı, dağların kartalıydı'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 2
veli taahhütnamesi 1
önsezi 1
otomotivde yapılan gece yarısı ötv zammı 1
08.09.2020 malatya depremi 1
gülme krizi 1
sarya al sawas 1
ümraniyespor'da 14 kişinin corona testinin pozitif çıkması 1
dünyanın çivisinin çıkması 3
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam