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Boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti

Antalya'da üç gün önce denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
 10 Eylül 2020 11:43
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Boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti

Konyaaltı Sahili'nden denize giren Özcan Alkan'ın (47) bir süre sonra suda hareketsiz olduğu fark edildi.

Yeğeni ve çevredekiler tarafından sahile çıkarılan Alkan, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alkan, hastanede üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Harita teknikeri olan iki çocuk babası Alkan'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.
Anadolu Ajansı
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