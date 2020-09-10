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Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
 10 Eylül 2020 11:54
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Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplerle ilgili açıklamaları nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

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