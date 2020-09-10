1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da iki marketi soyan şüpheli, 'bisikleti' ele verdi

Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi
 10 Eylül 2020 12:07
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Konya'da girdiği iki marketten bıçak zoruyla para çaldığı iddiasıyla aranan şüpheliyi bisikleti ele verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde bir market zincirine ait iki iş yerinden, bıçak zoruyla para çalınmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği merkez Selçuklu ilçesi Veysel Karani Caddesi'ndeki yüzlerce kamera kaydını inceledi.

Kayıtlardan elde edilen bulgular sonucunda şüphelinin, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikten sonra tanınmamak için girdiği bir camide üzerini değiştirdiğini ve bisikletiyle yola devam ettiğini belirlendi.

İki ayrı hırsızlık olayında da üzerini değiştiren, aynı bisikleti kulandığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cadde üzerinde gece gündüz nöbet tutan polis ekipleri, şüphelinin Veysel G. (21) olduğunu belirledi.

Hırsızlık yaptığı marketlerin yaklaşık 300 metre yakınındaki bir evde ikamet ettiği belirlenen Veysel G, yürütülen takip sonucu çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

Veysel G'nin, emniyetteki ifadesinde, kumar oynadığından dolayı borcunun olduğunu, bu nedenle hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan zanlının markete girerek bıçak zoruyla hırsızlık yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, maskeli ve şapkalı bir kişinin marketin kapısını zorlaması, bunu gören market görevlisi iki kadının direnmesi, ardından kapıyı açan kişinin, kasadaki paraları bıçak zoruyla alarak kaçması yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Vali açıkladı: Karantinayı ihlal eden 60 kişiye suç duyurusu
10 Eylül 2020 13:57		 Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı
10 Eylül 2020 13:53
Boğulma tehlikesi geçiren harita teknikeri hayatını kaybetti
10 Eylül 2020 11:43		 Askerden yeni geldi, trafik kazasında hayatını kaybetti
10 Eylül 2020 11:37
Şarj cihazı tartışması nedeniyle ağabeyini öldürdü
10 Eylül 2020 11:07		 Üç polis mücevher hırsızı çıktı
10 Eylül 2020 09:45
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şahıs serbest
10 Eylül 2020 09:38		 Polisin gerdiği çarşafla, hayata tutundu
10 Eylül 2020 09:04
Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı
10 Eylül 2020 09:01		 Mütercimler'in 'imam hatip' sözlerine suç duyurusu yağdı
10 Eylül 2020 07:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:53 - Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı13:48 - 'Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek'13:42 - Kamu Personeli Danışma Kurulu ilk kez 'gündemli' toplanacak13:40 - 40 gün entübe kalan 75 yaşındaki kadın virüsü yendi13:37 - Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası13:32 - Muvazzaf askerler dahil 43 kişi FETÖ'den tutuklandı
13:28 - İç denetçi sınavı başvuru tarihleri belli oldu13:23 - İstanbul'da metroda yenileme çalışması: Bu iki istasyon kapatılacak13:18 - Vali açıkladı: Tekirdağ'da korkulacak vaka sayısı yok13:12 - 3 ilimizden yeni karantina haberleri geldi13:09 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:08 - Davası 19 yıldır devam eden başvurucuya tazminat
13:06 - Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu hakkında açıklama13:05 - Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı13:05 - Cinsel saldırı mağdurunun kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali13:04 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti13:00 - Suriye Milli Ordusu saflarını 1000 yeni askerle güçlendirdi
12:43 - Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında mütalaa
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dans eden bina 2
waffle 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 5
veli taahhütnamesi 1
osmanlıspor 2
ölüm sayısını sıfırın altına indirmeliyiz 3
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
iyi insanlar biriktirmek 1
josef de souza 1
hamle gelirse gereğini yapın 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam