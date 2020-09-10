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Karantinayı ihlal eden 12 kişi yurtta gözetim altına alındı

Bartın'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 12 kişi yurtta gözetim altına alındı.
 10 Eylül 2020 12:35
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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından pandemiyle mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımını önlemek amacıyla yurtta karantina uygulaması başlatıldı.

Karara istinaden yapılan denetimlerde evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilen 12 kişi, Valilik tarafından karantina yurdu olarak belirlenen Köksal Toptan Lisesi Nedret Keten Erkek Öğrenci yurdunda gözetim altına alındı.

- "Yurt masraflarını tahakkuk ettireceğiz"

Bartın Valisi Sinan Güner, gazetecilere, koronavirüs testi pozitif çıkan bazı vatandaşların ev karantinasına uymadıklarının tespit edildiğini ve bu kişilerin toplum sağlığını tehlikeye düşürdüğünü gördüklerini söyledi.

Ev izolasyonuna riayet etmeyenler için yurtlarda karantina uygulaması başlattıklarını ve bu kapsamda Mahalle Denetim Ekipleri tarafından yapılan kontrollerde izolasyon tedbirlerine uymayanların tespit edildiğini aktaran Güner, "Çağrı sistemiyle de bu ihlallerde bulunan kişiler tespit ediliyor. Bu çalışmalarımızın sonucunda koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 kişinin ısrarla evde karantina tedbirlerine uymadığı tespit edilmiştir. Bu kişiler yurtta karantina altına alınmıştır. Yine evde karantina kararı olup ev ortamı müsait olmayan 10 vatandaşımız da aynı yurtta misafir edilmektedir. Yapılan denetimler sonucu izolasyon tedbirlerine uymayanların tespiti halinde bu kişiler belirlenen yurtta karantinaya alınmaya devam edilecektir." diye konuştu.

Vali Güner, dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında bütün valilerin katılımıyla yapılan video konferans toplantısında evde karantina tedbirine uymadığı tespit edilen ve yurtta karantinaya alınan kişilerin yurt giderlerin söz konusu kişilerden tahsil edilmesi konusunun gündeme geldiğini kaydetti.

Devletin bu mücadeleyi parayla ölçmediğini vurgulayan Güner, "Öyle olsa tahlil, test, izolasyon, hastane, ilaç, yurt için harcanan parayı hiçbir zaman kimsenin ağzından duymadınız. Ama artık 1 Haziran sonrası kontrollü normalle sürecinde kurallara uymayanlara bir yaptırım gerekiyor. Biz de bugün İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında karar alacağız ve kurallara uymayarak evde karantina uygulamasına riayet etmeyen vatandaşlara yurttaki masrafları tahakkuk ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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