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Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında mütalaa

Sanıklardan 2'si için 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası, 9'u için de beraat talep edildi
 10 Eylül 2020 12:43
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Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında mütalaa

- Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 11 sağlık çalışanının yargılandığı davada mütalaa verildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklardan bazılarıyla müdafi avukatları katıldı.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan A.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma", Ş.K'nin ise "örgüte yardım" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

İddia makamı, her türlü şüpheden uzak, haklarında suç unsuru oluşmaması nedeniyle diğer 9 sanığın beraatlerini talep etti.

Söz verilen 3 sanık, savcının mütalaasına katıldıklarını belirtti.

Sanıkların müdafileri, iddia makamının beraat yönünden görüşüne mutabık olduklarını, ceza istenen şüpheliler yönünden ise katılmadıklarını ifade ederek, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için duruşmayı 20 Ekim'e erteledi.

- İddianameden

İddianamede, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık, radyoloji ve laboratuvar teknisyeni, tıbbi sekreter, mühendis, şoför, imam, işçi ve sağlık memurunun da yer aldığı 41 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıkların, Sakarya Kamu Hastaneler Birliği kurumlarında çalışırken FETÖ/PDY ile irtibatlı olmaları nedeniyle açığa alındıkları ve KHK ile meslekten ihraç edildikleri belirtilen iddianamede, "FETÖ/PDY'ye üye oldukları"ndan bahisle haklarında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturma açıldığı ifade ediliyor.

Sanıkların, savunmaları, ele geçirilen dijital materyal, kitap, dergiler, dernek ve sendika üyeliklerine dair yazılar, Bank Asya hesap hareketleri ve ByLock tutanakları incelendiğinde, süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz eden eylemleriyle örgütle organik bağlarının bulunduğu anlatılan iddianamede, bu kişilerin hiyerarşiye dahil olmak suretiyle "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunu işlediklerinin anlaşıldığı kaydediliyor.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda 30 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Anadolu Ajansı
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