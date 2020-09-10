Davası 19 yıldır devam eden başvurucuya tazminat
|10 Eylül 2020 13:08
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Anayasa Mahkemesi, 1998'de açtığı tapu iptal ve tescil davasında konulan ihtiyati tedbir kararı 19 yıldır süren başvurucunun, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Başvurucuya, 6 bin lira tazminat ödenmesine hükmedildi.
Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, Batman'da mirasçısı olduğu taşınmaza yönelik 1998'de tapu iptali ve tescil davası açan bir kişinin yürütülen yargılamasında, karşı tarafın talebi üzerine taşınmazın tapu kaydına aynı yıl ihtiyati tedbir şerhi konuldu.
İhtiyati tedbir karanının kaldırılması için açtığı davalardan sonuç alamayan başvurucu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, davada verilen ihtiyati tedbirin uzun sürmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.
Anayasa Mahkemesi, başvurucunun Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi.
Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, somut olayda söz konusu davanın 21 Ocak 1998'den beri devam ettiği, davaya konu bu taşınmaz üzerindeki ihtiyati tedbir şerhinin 20 Mayıs 1998'den itibaren mevcut olduğu belirtildi.
Olayda mülkiyet hakkını sınırlandıran tedbir sürecinin yaklaşık 19 yıl sürdüğünün tespit edildiği anlatılan gerekçede, "Bu tedbir süreci bir bütün olarak ele alındığında söz konusu sürenin makul olmadığı kuşkusuzdur. Sonuç olarak yargı sürecinin hızlı işlememesinin başvurucu üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler mülkiyet hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüğün ihlali sonucunu doğurmaktadır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa'nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlali nedeniyle yalnızca ihlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zararları karşılığında başvurucuya net 6 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.
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