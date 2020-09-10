Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu hakkında açıklama
|10 Eylül 2020 13:06
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve bir süredir hastanede tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiğini bildirdi.
Torun, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile geldiği Böcek'in tedavi gördüğü hastanede, yaptığı açıklamada, yoğun bakımda olduğu için Böcek'i göremediğini, bu konuda hassasiyet göstermek gerektiğini söyledi.
Tedaviyi sürdüren gerek özel hastanenin gerekse Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin doktorlarından bilgi aldığını anlatan Torun, "Genel bir değerlendirme yaptık. İki gündür durumu oldukça iyiye gidiyor. Doktorlar da uygulanan tedaviden oldukça umutlulular. Şu anda yoğun bakım süreci devam ediyor." diye konuştu.
Torun, Böcek'in önümüzdeki süreçte en kısa zamanda yoğun bakımdan çıkarak sağlığına kavuşmasını beklediklerini ifade etti.
Herhangi kritik bir süreç olmadığını vurgulayan Torun, şunları kaydetti:
"Şu anda uyutularak tedavisine devam ediliyor. 24 saatlik kritik süreç diye bir şey yok. Tedavi çerçevesinde cevap alabilmek için uyutuluyor. Ne zaman uyandırılacağına dair net bir bilgi vermediler. Doktorları, 'Uyguladığımız tedaviye cevap verdi, iki gün öncesine göre oldukça iyi. İyiye doğru da gidiyor, oldukça umutluyuz' dediler. 'Tedavimiz sonuç veriyor' dediler."
Her gün saat 12.00'de Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Biriminin hastaneden bilgi alarak, basınla paylaşacağını belirten Torun, sadece o bilgiye itibar edilmesi gerektiğini bildirdi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı da ziyaret eden Torun, tedavi süreciyle ilgili verilen destekten dolayı teşekkür etti.
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