Vali açıkladı: Tekirdağ'da korkulacak vaka sayısı yok
|10 Eylül 2020 13:18
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Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, korona virüs denetimleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Şu anda korkacağımız bir rakamla, bir vaka sayısı ile karşı karşıya değiliz Tekirdağ'da" dedi.
Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, sokak sokak gezerek maske, mesafe denetimi gerçekleştirdi. Esnaf dükkanlarını da ziyaret eden Vali Yıldırım, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları bilgilendirdi. Vali Yıldırım, yaptığı açıklamada, "81 İlde sahadayız. Korona virüs için alınmış olan tedbirlerin uygulamaları denetlemek üzere çıktık. Biz her zaman sahadayız. Ama bugün özelliği var herkes aynı anda sahada. İlimizde 191 tane denetleme grubu var. Arkadaşlarımız beşer, altışar kişilerden oluşuyorlar. Her tarafta herkesi denetlemeye gayret gösteriyoruz" dedi.
Vali Yıldırım açıklamasının devamında, Tekirdağ'ın örnek il olduğunu da ifade ederek, "Şu anda korkacağımız bir rakamla, bir vaka sayısı ile karşı karşıya değiliz Tekirdağ'da. Ama bunu muhafaza etmemiz lazım. Kötü örnek olamamamız lazım. Ben kurallara uyan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tedbirlere en katı şekliyle dikkat etmemiz lazım" diye konuştu.
Vali Yıldırım'a Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, polis ve jandarma ekipleri eşlik etti.
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