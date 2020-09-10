1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İç denetçi sınavı başvuru tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alınacak iç denetçi için aday belirleme sınav tarihi açıklandı.
 10 Eylül 2020 13:28
Yazdır
İç denetçi sınavı başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alınacak iç denetçi için aday belirleme sınav tarihini açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru;

DUYURU
(10 Eylül 2020)

2020-İç Denetçi Başvurularının Alınması

2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi),10 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 10 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020 - İç Denetçi kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020-İç Denetçi: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
10 Eylül 2020 11:15		 KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
10 Eylül 2020 10:36
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
10 Eylül 2020 09:55		 ÖSYM, sınav görevlilerinden HES kodu isteyecek
09 Eylül 2020 13:42
MBSTS için geç başvuru tarihi ve sınav merkezi değişikliği açıklaması
08 Eylül 2020 18:53		 ÖSYM, 2020 EKPSS'yi ertelediğini duyurdu
08 Eylül 2020 17:07
DGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
07 Eylül 2020 13:28		 2020 DGS sonuçları açıklandı
07 Eylül 2020 13:02
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
05 Eylül 2020 12:50		 KPSS için nüfus müdürlükleri açık olacak
03 Eylül 2020 15:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:57 - Vali açıkladı: Karantinayı ihlal eden 60 kişiye suç duyurusu13:53 - Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı13:48 - 'Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek'13:42 - Kamu Personeli Danışma Kurulu ilk kez 'gündemli' toplanacak13:40 - 40 gün entübe kalan 75 yaşındaki kadın virüsü yendi13:37 - Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası
13:32 - Muvazzaf askerler dahil 43 kişi FETÖ'den tutuklandı13:28 - İç denetçi sınavı başvuru tarihleri belli oldu13:23 - İstanbul'da metroda yenileme çalışması: Bu iki istasyon kapatılacak13:18 - Vali açıkladı: Tekirdağ'da korkulacak vaka sayısı yok13:12 - 3 ilimizden yeni karantina haberleri geldi13:09 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:08 - Davası 19 yıldır devam eden başvurucuya tazminat13:06 - Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu hakkında açıklama13:05 - Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı13:05 - Cinsel saldırı mağdurunun kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali13:04 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
13:00 - Suriye Milli Ordusu saflarını 1000 yeni askerle güçlendirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
WhatsApp 1
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
08.09.2020 malatya depremi 1
edinson cavani 2
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 4
11.09.2020 ç.rizespor vs fenerbahçe maçı 1
üniversitelilerin 18 eylül'de sokağa çıkması 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 1
fransa'nın tarih kitabında ypg/pkk propagandası yapılması 1
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam