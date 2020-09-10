İç denetçi sınavı başvuru tarihleri belli oldu
|10 Eylül 2020 13:28
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ÖSYM Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alınacak iç denetçi için aday belirleme sınav tarihini açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(10 Eylül 2020)
2020-İç Denetçi Başvurularının Alınması
2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi),10 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 10 - 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020 - İç Denetçi kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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