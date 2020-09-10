İç denetçi sınavı başvuru tarihleri belli oldu

KORONAVİRÜS SONRASI BU 15 SEMPTOM KALABİLİYOR! Bilim insanları, koronavirüs yenen hastaların aylar sonra bile yorgunluk, tat ve koku kaybı, baş ağrısı gibi semptomlardan etkilendiği ve bu kişilerin sayısının her geçen gün arttığını açıkladı. İşte 2020'nin başında dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün yan etkileri...