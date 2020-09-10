Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası
|10 Eylül 2020 13:37
|Yazdır
Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen arasında yetki kavgası yaşandı.
Pandemi sürecinde son zamanlarda korona virüs günlük hasta sayısının en çok arttığı iller arasında ilk üçe giren Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Hirik ile Başhekim Çimen arasında bugün sabah saatlerinde gerilim yaşandı.
Çimen'in kentte yerel yayın yapan bir gazetenin muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hirik'in kendisini görevden almak istediğini ileri sürdü.
Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik'in, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen'in koltuğuna oturup "Artık buradan ben sorumluyum" dediği iddia edildi.
Yaşanan gerilimin ardından Başhekim Orhan Çimen'in de, "Görevimin başındayım, ayrılmıyorum" dediği ileri sürüldü.
Yaşanan olaylarla ilgili vatandaşlar da bu pandemi sürecinde bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini ifade ettiler.
Öte yandan konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğünden ve Erzincan Valiliğinden ise resmi bir açıklama yapılması bekleniliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek'
10 Eylül 2020 13:48
|40 gün entübe kalan 75 yaşındaki kadın virüsü yendi
10 Eylül 2020 13:40
|İstanbul'da metroda yenileme çalışması: Bu iki istasyon kapatılacak
10 Eylül 2020 13:23
|Vali açıkladı: Tekirdağ'da korkulacak vaka sayısı yok
10 Eylül 2020 13:18
|Muğla'da üretiliyor! Çin ve Japonya'dan büyük talep
09 Eylül 2020 23:39
|Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09 Eylül 2020 22:46
|11 yıl önce küle dönmüştü, şimdi yeniden yeşerdi
09 Eylül 2020 22:27
|Ordu'da yağmur etkili oldu; yollar göle döndü
09 Eylül 2020 21:15
|Yaya geçidini kullananları şaşkına çeviren bariyer
09 Eylül 2020 19:36
|Maske cezası kesilen vatandaşın sözü pes dedirtti: Param var öderim
09 Eylül 2020 18:50