1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası

Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen arasında yetki kavgası yaşandı.
 10 Eylül 2020 13:37
Yazdır
Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası

Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen arasında yetki kavgası yaşandı.

Pandemi sürecinde son zamanlarda korona virüs günlük hasta sayısının en çok arttığı iller arasında ilk üçe giren Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Hirik ile Başhekim Çimen arasında bugün sabah saatlerinde gerilim yaşandı.

Çimen'in kentte yerel yayın yapan bir gazetenin muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hirik'in kendisini görevden almak istediğini ileri sürdü.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik'in, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen'in koltuğuna oturup "Artık buradan ben sorumluyum" dediği iddia edildi.

Yaşanan gerilimin ardından Başhekim Orhan Çimen'in de, "Görevimin başındayım, ayrılmıyorum" dediği ileri sürüldü.

Yaşanan olaylarla ilgili vatandaşlar da bu pandemi sürecinde bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini ifade ettiler.

Öte yandan konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğünden ve Erzincan Valiliğinden ise resmi bir açıklama yapılması bekleniliyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek'
10 Eylül 2020 13:48		 40 gün entübe kalan 75 yaşındaki kadın virüsü yendi
10 Eylül 2020 13:40
İstanbul'da metroda yenileme çalışması: Bu iki istasyon kapatılacak
10 Eylül 2020 13:23		 Vali açıkladı: Tekirdağ'da korkulacak vaka sayısı yok
10 Eylül 2020 13:18
Muğla'da üretiliyor! Çin ve Japonya'dan büyük talep
09 Eylül 2020 23:39		 Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
09 Eylül 2020 22:46
11 yıl önce küle dönmüştü, şimdi yeniden yeşerdi
09 Eylül 2020 22:27		 Ordu'da yağmur etkili oldu; yollar göle döndü
09 Eylül 2020 21:15
Yaya geçidini kullananları şaşkına çeviren bariyer
09 Eylül 2020 19:36		 Maske cezası kesilen vatandaşın sözü pes dedirtti: Param var öderim
09 Eylül 2020 18:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:57 - Vali açıkladı: Karantinayı ihlal eden 60 kişiye suç duyurusu13:53 - Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı13:48 - 'Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek'13:42 - Kamu Personeli Danışma Kurulu ilk kez 'gündemli' toplanacak13:40 - 40 gün entübe kalan 75 yaşındaki kadın virüsü yendi13:37 - Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası
13:32 - Muvazzaf askerler dahil 43 kişi FETÖ'den tutuklandı13:28 - İç denetçi sınavı başvuru tarihleri belli oldu13:23 - İstanbul'da metroda yenileme çalışması: Bu iki istasyon kapatılacak13:18 - Vali açıkladı: Tekirdağ'da korkulacak vaka sayısı yok13:12 - 3 ilimizden yeni karantina haberleri geldi13:09 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi
13:08 - Davası 19 yıldır devam eden başvurucuya tazminat13:06 - Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumu hakkında açıklama13:05 - Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı13:05 - Cinsel saldırı mağdurunun kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali13:04 - Dünyada Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 20 milyonu geçti
13:00 - Suriye Milli Ordusu saflarını 1000 yeni askerle güçlendirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
KPSS ön lisans düzeyi için geç başvurular başladı
1/4 Tekniker mühendislikten mezun olursa hangi hakları elde eder?
Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın en saçma binası 1
kamuda esnek çalışma genelgesinin valilere bırakılması 1
WhatsApp 1
gece yarısından itibaren müzik yasağı 3
masterchef 2
oghenekaro etebo 2
hamle gelirse gereğini yapın 1
waffle 1
salgın kontrolümüz altında 3
belediye başkanının iş isteyen kadına tecavüz etmesi 4
SON İLANLAR
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam