Sağlık Müdürüyle Başhekim arasında yetki kavgası

Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik ile Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Orhan Çimen arasında yetki kavgası yaşandı.

Pandemi sürecinde son zamanlarda korona virüs günlük hasta sayısının en çok arttığı iller arasında ilk üçe giren Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Hirik ile Başhekim Çimen arasında bugün sabah saatlerinde gerilim yaşandı.

Çimen'in kentte yerel yayın yapan bir gazetenin muhabirine yaptığı açıklamada, İl Sağlık Müdürü Hirik'in kendisini görevden almak istediğini ileri sürdü.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik'in, Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Orhan Çimen'in koltuğuna oturup "Artık buradan ben sorumluyum" dediği iddia edildi.

Yaşanan gerilimin ardından Başhekim Orhan Çimen'in de, "Görevimin başındayım, ayrılmıyorum" dediği ileri sürüldü.

Yaşanan olaylarla ilgili vatandaşlar da bu pandemi sürecinde bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini ifade ettiler.

Öte yandan konu hakkında İl Sağlık Müdürlüğünden ve Erzincan Valiliğinden ise resmi bir açıklama yapılması bekleniliyor.