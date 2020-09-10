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Kamu Personeli Danışma Kurulu ilk kez 'gündemli' toplanacak

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulu'nun tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını bildirdi.
 10 Eylül 2020 13:42
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Kamu Personeli Danışma Kurulu ilk kez 'gündemli' toplanacak

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 15 Eylül'de toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPDK'ye ilişkin bilgi verdi. KPDK'nin tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını aktaran Selçuk, Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantının gündeminin "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" şeklinde belirlendiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacağını belirtti.

Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanacak KPDK, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine uygun olarak yapılacak. Salonda, sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olacak, temizlik ve maske kurallarına göre de önlemler alınacak.
Anadolu Ajansı
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