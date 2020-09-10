Kamu Personeli Danışma Kurulu ilk kez 'gündemli' toplanacak
|10 Eylül 2020 13:42
|Yazdır
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) 15 Eylül'de toplanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, KPDK'ye ilişkin bilgi verdi. KPDK'nin tarihinde ilk kez gündemli olarak 15 Eylül'de toplanacağını aktaran Selçuk, Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantının gündeminin "Kovid-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi" şeklinde belirlendiğini ifade etti.
Bakan Selçuk, toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri Bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacağını belirtti.
Kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanacak KPDK, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerine uygun olarak yapılacak. Salonda, sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olacak, temizlik ve maske kurallarına göre de önlemler alınacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|3 ilimizden yeni karantina haberleri geldi
10 Eylül 2020 13:12
|Karantinayı ihlal eden 12 kişi yurtta gözetim altına alındı
10 Eylül 2020 12:35
|Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu
10 Eylül 2020 11:54
|Diyanet: Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi
10 Eylül 2020 11:21
|Bakan Kasapoğlu, futbolda yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı
10 Eylül 2020 11:06
|'İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız'
10 Eylül 2020 11:06
|İki üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı
10 Eylül 2020 10:22
|Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgelerine düzenleme
10 Eylül 2020 10:20
|Sincan Cezaevindeki anne çocuk ünitesi haftaya faaliyete geçecek
10 Eylül 2020 10:08
|Cezaevlerinde dijital devrim
10 Eylül 2020 08:23