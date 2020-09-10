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Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı

Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü ve gasp gerekçesiyle hakkında 6 dosya hazırlanan tutuklu sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, korona virüse yakalandığı için duruşmaya katılamadı.
 10 Eylül 2020 13:53
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Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı

Ordu'da farklı tarihlerde 8 kişiyi öldürdüğü ve gasp gerekçesiyle hakkında 6 dosya hazırlanan tutuklu sanık Mehmet Ali Çayıroğlu, korona virüse yakalandığı için duruşmaya katılamadı.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 2018 yılında 'yağma, hırsızlık, gasp ve kasten öldürme' suçlarını işlediği gerekçesi ile Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hapis yatan Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında Dursun Kurt'un öldürülmesine ilişkin dava açılmıştı. Sanığın 'yangın çıkartıp, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek' suçlaması ile yargılandığı ilk duruşma, Ünye Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Şu an Elazığ'da tutuklu bulunan 'seri cinayet sanığı' Mehmet Ali Çayıroğlu, cezaevinde yakalandığı korona virüsü nedeniyle karantinada olduğundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılamadı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 8 kişiyi farklı zamanlarda öldürdüğü gerekçesiyle 5 dosya, işlediği gasp olaylarıyla ilgili ise bir olmak üzere toplamda 6 dosya hazırlanmıştı. Mehmet Ali Çayıroğlu, işlediği iddia edilen cinayetlerinden ardından 9 Ağustos tarihinde bir evden gasp yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekiplerince yakalanmış, 'kasten öldürme, yağma ve hırsızlık' suçlarından cezaevine gönderilmişti.
İhlas Haber Ajansı
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