Yüz maskeleri koronavirüse karşı bağışıklık sağlayabilir

ABD'de yer alan California Üniversitesi'nden araştırmacılaryüz maskelerinin toplu kullanımının yeni tip corona virüse(Covid-19) karşı bir tür ham 'aşı' görevi görebileceğini iddia etti.

Bilim insanları bu şekilde maske aracılığıyla tekrar tekrar küçük miktarlarda Covid-19'a maruz bırakmanın insanların vücutlarını virüsü tanıma ve mücadele etme konusunda eğitebileceğini ve onları etkili bir bağışıklık oluşturabileceğini savundu.

UZAK DOĞU'DAKİ DAHA AZ ÖLÜMÜN NEDENİ OLABİLİR

New England Journal of Medicine dergisinde yer alan çalışmanın, ayrıca pandeminin sonraki aşamalarında, maskelerin yaygın olduğu Uzak Doğu'da neden daha az insanın corona virüs nedeniyle öldüğünü veya enfekte olduğuna kısmen açıklık getirdiği belirtildi.

Öte yandan araştırmacılar, insanların sosyal mesafeye dikkat veya bağışıklık kazanmak için virüse kasıtlı olarak yakalamaya çalışmaması gerektiğini vurguladı.

VARYOLASYON TEORİSİNE DAYANIYOR

Maskelerin Covid-19'a karşı bir miktar bağışıklık sağlayabileceği fikri, asırlık bir aşılama tekniği olan varyolasyon teorisine dayanıyor.

Varyolasyon, yeniden enfeksiyonu önleyen koruyucu bir bağışıklık tepkisi oluşturmak için düşük dozlarda bir patojenle(bakteri ya da virüs) insanları kasıtlı olarak enfekte etme uygulamasına deniliyor.

ÇİÇEK HASTALIĞI İÇİN KULLANILDI

Tartışmalı teknik, tarih boyunca insanları çiçek hastalığına karşı aşılamak için kullanıldı, ancak sonunda, onları daha güvenli hale getirmek için zayıflatılmış virüs formları kullanan modern aşılarla değiştirildi.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Monica Gandhi ve epidemiyolog Profesör George Rutherford, yüz maskelerinin varyolasyonla aynı şekilde çalıştığına inandıklarını söyledi.

Dr. Gandhi, 'Bu virüse sahip olabilirsiniz ancak asemptomatik olabilirsiniz. Asemptomatik enfeksiyon oranlarını maskelerle artırabilirseniz, belki bu, popülasyonda bağışıklık sağlamanın bir yolu olabilir" ifadelerini kullandı.