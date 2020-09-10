26 yaşındaki tıp öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
|10 Eylül 2020 14:05
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Konya'da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan yaşamını yitirdi.
Selçuk Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıp fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi Merve Mercan, sabah 08.00 sularında vefat etti.
45 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyleTıp Fakültesi'nde tedavi altına alınan Mercan'da, yatışından 5 gün sonra immün yetmezliği olduğu tespit edildi.
Tüm tedavi basamakları sırayla ve özenle uygulanan Mercan, 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra, yoğun çaba ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen bu sabah hayata gözlerini yumdu.
Açıklamada, "Merve, fakültemizin onur öğrencisiydi. Son derece başarılı, saygın, kıymetli, tüm çevresine örnek bir öğrenciydi. Üzüntümüz, acımız çok büyük. Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine, tüm sağlık camiasına sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi İntern Dr. Merve Mercan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.Kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına sabr-ı cemiller diliyorum. Sağlık camiamızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/FMYG7h9lH3Sağlık Sen Konya Üniversiteler Şubesi (@SalkSenniversi2) September 10, 2020
Üniversitemiz Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesinde görevli Öğretim Görevlisi Ahmet ACAR'ın vefatını öğrenmiş bulunuyorum. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesine başsağlığı diliyorum.Metin Aksoy (@ProfDrMetinAksy) September 10, 2020
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