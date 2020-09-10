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Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı giriş belgeleri yayımlandı

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
 10 Eylül 2020 14:21
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Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı giriş belgeleri yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinden konuya ilişkin duyurusu:

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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Memurlar.Net
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