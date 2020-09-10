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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron şunu iyi bilsin, Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'dir. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar." ifadesini kullandı.
 10 Eylül 2020 14:23
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Macron şunu iyi bilsin, Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'dir. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Macron'un "Sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" ifadelerine yönelik Çelik, "Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Macron'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye'dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir." ifadelerini kullandı.

- "Fransa gibi bir devleti başarısızlığa düşüren Macron'dur"

"Siz Bay Macron, burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika'da oynadığınızı biliyoruz." tespitlerine yer verdiği paylaşımında Çelik, şunları kaydetti:

"Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron'dur. Macron Fransa'yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter'in toplu mezarlarından sorumludur. Macron şimdi Yunanistan'ı kullanarak Doğu Akdeniz'de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye'de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz'e taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu saldırganlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Macron göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği her şeyde yanıldı.

Dış politika konusunda artık tecrübesizlikle izah edilemeyecek bir başarısızlık içine düştü. Macron, Suriye'de PKK/PYD, Libya'da Hafter, Akdeniz'de Yunanistan'la başarısızlığa koşuyor. Macron şunu iyi bilsin, Cumhurbaşkanımızla milletimizi ayıran bir ifade baştan çürük bir yaklaşımdır. Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'dir. 'Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı' diyenler bu konuda da tarihi cevaplarını alacaklar. Macron sömürgeciliğe devam ediyor, Cumhurbaşkanımız da mazlum halkların çıkarlarını savunmaya, barışı korumaya ve sömürgecilerin oyunlarını bozmaya devam ediyor. Mesele bundan ibarettir."
Anadolu Ajansı
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