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Günde 7,5 litre kola içiyor!

Diyarbakır'da kola bağımlısı Volkan Egrik, kıraathanede günlük 50 lira ve 5 litre kola içme karşılığında çalışıyor. Günde ortalama 7,5 litre kola içtiğini belirten Egrik, "Kahvaltıda bile kola içiyorum. İçmezsem yerimde duramıyorum" dedi
 10 Eylül 2020 14:32
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Günde 7,5 litre kola içiyor!

Merkez Yenişehir ilçesinde bir kıraathanede çalışan Volkan Egrik, küçüklükten bu yana bağımlı olduğu kola nedeniyle, kıraathanede işverenle yaptığı anlaşmayla günlük 50 lira yevmiye ve 5 litre kola karşılığında çalışıyor. Yaklaşık 3 yıldır kıraathanede çalışan Egrik, işe başlamadan önce günlük yevmiyesini de peşin alıyor. Aldığı yevmiyeyle 2,5 litre kola satın alıp içtikten sonra işe başlayan Egrik, kola dışında iş yerinde herhangi bir içecek içmediğini söyledi.

'İÇMEZSEM YERİMDE DURAMIYORUM'

Kolayı çok sevdiğini söyleyen Egrik, "Kola içmeden çalışamam. Kahvaltı da bile kola olmazsa kahvaltı yapamam. İçmezsem yerimde duramam, mutlaka içmem gerekiyor. Hiç rahatsız olmuyorum. Küçüklükten bu yana içiyorum. Her gün düzenli olarak içerim. Şimdiye kadar herhangi bir rahatsızlık duymadım" dedi.

'KOLA İÇMEDİĞİ ZAMAN BAŞIM AĞRIYOR DİYOR'

Kıraathane sahibi Ahmet Özden ise Volkan'ın pazarlık yaparak işe başladığını ifade ederek, kola içmediği zaman şikayetlerde bulunduğunu söyledi. Özden, "Kolasını içip sonra iş başı yapıyor. 3 yıldır burada çalışıyor. Kola içmediği zaman 'Başım ağrıyor' diyor. Kola içmekten tutamıyoruz onu. Yardımcı olmak istedik. Ama kendisi kolayı çok seviyor. 'Kola içtiğimde ben rahat hissediyorum kendimi' diyor" diye konuştu.

'KOLADAKİ KAFEİN BAĞIMLILIK, STRES VE KAYGI BOZUKLUĞU YARATABİLİR'

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Ruşen Aksu, Dünya Sağlık Örgütü'nün yetişkinler için önerdiği günlük güvenilir kafein doz alımı miktarının 300 miligram, 7,5 litre kola içen bir bireyin almış olduğu kafein miktarının ise bin 125 miligram olduğunu söyledi. Aksu, "İdeal dozun 4,5 katı bu doz, yetişkin bireylerde bağımlılık riskini artırır. Sonrasında alınan şeker miktarı da çok yüksek olduğu için tip 2 diyabet riski, obezite ve kanser riskini artırır. Çünkü kanser hücreleri glikozla, yani şekerle beslenir. Vitamin ve minerallerin emilimini azalttığından dolayı vitamin kayıpları, kemik erimesi, içerdiği asidin yüksek olmasından dolayı diş minerallerinin aşınmayla beraber çürüme ve reflü riski artar. 300 miligram kafein tüketimi metabolizmayı hızlandırabilir, termojenik olarak yağ yakımına yardımcı olabilir. Kalp krizi riskini azaltabilir, fakat bu dozun üzerinde alım güvenli değildir. Güvenilir kafein miktarı 300 miligram, kafein içilen çay, kahve ve yeşil çay da bulunmaktadır. Kolada bulunan fazla miktardaki kafein bağımlılık, stres ve kaygı bozukluğu yaratabilir" dedi.
DHA
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