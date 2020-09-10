En fazla kazandıran BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 59 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz)" oldu.
|10 Eylül 2020 14:36
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BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027424
|0,59
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015256
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048413
|0,39
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053317
|0,39
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030130
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050066
|0,39
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047462
|0,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044641
|0,39
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,047831
|0,38
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045491
|0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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