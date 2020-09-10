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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 59 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz)" oldu.
 10 Eylül 2020 14:36
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En fazla kazandıran BES fonları

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027424 0,59
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015256 0,39
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048413 0,39
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,053317 0,39
NN Hay. Em. Altın EYF 0,030130 0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050066 0,39
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047462 0,39
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044641 0,39
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,047831 0,38
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,045491 0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Anadolu Ajansı
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