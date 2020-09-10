Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı
|10 Eylül 2020 14:39
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Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını, Türkiye'de yeniden etkisini göstermeye başladı.
Son günlerde vaka sayıları artışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en fazla artışın Ankara'da olduğunu söyledi.
Bülent Arınç, "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz." dedi.
Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz.Bülent Arınç (@bulent_arinc) September 10, 2020
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