1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat, adliyeye sevk edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.
 10 Eylül 2020 14:59
Yazdır
Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat, adliyeye sevk edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013'te 52 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Terörist Bayat, geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edildi.

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
FETÖ adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı
10 Eylül 2020 15:32		 Muvazzaf askerler dahil 43 kişi FETÖ'den tutuklandı
10 Eylül 2020 13:32
Sakarya'da sağlık çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında mütalaa
10 Eylül 2020 12:43		 Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
10 Eylül 2020 08:20
İzmit'te, MİT destekli FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
10 Eylül 2020 01:39		 Yakalama kararı olan FETÖ üyesi öğretmen yakalandı
09 Eylül 2020 17:36
FETÖ'nün sözde Hava Kuvvetleri mahrem imamına hapis
09 Eylül 2020 16:09		 ABD Büyükelçiliğinde görev yapan eski polise FETÖ'den hapis
09 Eylül 2020 14:57
Kırmızı ve Gri Kategori'den iki terörist etkisiz hale getirildi
09 Eylül 2020 13:56		 Kılıçdaroğlu'nun avukatının 'FETÖ'ye yardım' davası Ankara'ya gönderildi
09 Eylül 2020 13:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:45 - Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi15:37 - Bu okul virüs nedeniyle öğrencilere kitapları kargoyla ulaştırıyor15:32 - FETÖ adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı15:27 - Üç üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı15:26 - Seminere katılan 32 öğretmen karantinaya alındı15:24 - Annesi, babası tarafından öldürülen çocuk anneannesinin soyadını kullanacak
15:18 - Dışişlerinden Macron açıklaması: Gerginliği teşvik ediyor15:15 - KPSS Lisans Sınavı için açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı15:09 - Kredi kartı ve kredi borcundan takibe alınanların sayısı azaldı15:03 - İYİ Partili Türkkan: KYK borçları yeniden yapılandırılsın14:59 - Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Bayat, adliyeye sevk edildi14:55 - İstanbul'da metronun 3 istasyonu 14 ay kapalı kalacak
14:48 - Bakan Soylu'dan 'çakar' açıklaması: Kimseye istisna yok14:39 - Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor14:39 - Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı14:36 - En fazla kazandıran BES fonları14:32 - Günde 7,5 litre kola içiyor!
14:29 - Turistlere hakaret edip, minibüsten attı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
26 yaşındaki tıp öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
Aktif görevde bulunan polis ve öğretmen dahil 22 FETÖ gözaltısı
Sağlık Bakanı Koca: Salgında tekrar artış yaşanıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın en saçma binası 1
ülke genelinde maske zorunluluğu getirilmesi 2
hamle gelirse gereğini yapın 1
WhatsApp 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
gülme krizi 1
salgın kontrolümüz altında 2
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
miha zajc 1
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 2
SON İLANLAR
Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Çorum Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam