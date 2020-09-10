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KPSS Lisans Sınavı için açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi Oturumları için sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı.
 10 Eylül 2020 15:15
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KPSS Lisans Sınavı için açık olacak nüfus müdürlükleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi Oturumları için sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan açıklama;

DUYURU
(10 Eylül 2020)

2020-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi Oturumları İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

12-13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanacak 2020-KPSS Lisans Sınavının Alan Bilgisi oturumlarına girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 12 Eylül 2020 tarihinde 07.00 ile 14.30 saatleri arasında, 13 Eylül 2020 tarihinde ise 07.00 ile 10.00 saatleri arasında tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


12 EYLÜL 2020 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-14.30 SAATLERİ ARASINDA VE 13 EYLÜL 2020 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ
Memurlar.Net
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