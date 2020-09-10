Dışişlerinden Macron açıklaması: Gerginliği teşvik ediyor
Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB'nin çıkarlarını riske atmaktadır.
|10 Eylül 2020 15:18
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Dışişleri Bakanlığı: "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla Türkiye'ye saldırmaktadır"
"Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB'nin çıkarlarını riske atmaktadır."
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