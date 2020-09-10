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Dışişlerinden Macron açıklaması: Gerginliği teşvik ediyor

Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB'nin çıkarlarını riske atmaktadır.
 10 Eylül 2020 15:18
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Dışişlerinden Macron açıklaması: Gerginliği teşvik ediyor

Dışişleri Bakanlığı: "Dış politikadaki tüm sinsi planlarını suya düşürdüğümüz, oyunlarını bozduğumuz Macron, iç acısıyla Türkiye'ye saldırmaktadır"

"Fransa Cumhurbaşkanı, ferdi ve milliyetçi tutumuyla gerginliği teşvik etmekte, Avrupa ve AB'nin çıkarlarını riske atmaktadır."
Anadolu Ajansı
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