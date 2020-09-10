Seminere katılan 32 öğretmen karantinaya alındı
Denizli'nin Babadağ ilçesindeki bir lisede seminere katılan 32 öğretmen, eğitimcilerden birinin testi pozitif çıkınca koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde karantinaya alındı.
|10 Eylül 2020 15:26
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Babadağ'daki bir lisede düzenlenen seminere katılan okul müdürü S.K., etkinlikten bir gün sonra rahatsızlandı. Hastaneye başvuran S.K.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanedeki tedavisinin ardından S.K., evinde karantinaya alındı.
Öğretmenin seminerde temasta bulunduğu 32 öğretmen de filyasyon ekiplerince evlerinde gözetim altına alındı.
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