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Bu okul virüs nedeniyle öğrencilere kitapları kargoyla ulaştırıyor

Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul kitaplarını öğrencilere kargo yoluyla ulaştırıyor.
 10 Eylül 2020 15:37
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Bu okul virüs nedeniyle öğrencilere kitapları kargoyla ulaştırıyor

Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okul kitaplarını öğrencilere kargo yoluyla ulaştırıyor.

Okul yönetimi tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemi kitaplarının, salgın nedeniyle uzakta olan ve risk taşıyan öğrencilere kargoyla ulaştırılması kararı alındı.

Bu kapsamda okul müdürü ile öğretmenler, okulda bulunan ders kitaplarını tek tek paketleyerek farklı il ve köyde yaşayan 150 öğrenciye kargo aracılığıyla gönderiyor.

Okul Müdürü Doğan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin salgın nedeniyle okula gelmekte zorlandıklarını söyledi.

Kronik rahatsızlığı bulunan ve risk altındaki öğrencilere kitapların ulaştırılması gerektiğini belirten Yıldız, "Eğitim öğretiminin aksamaması için öğrencilerimize kitaplarını kargo ile ulaştırmayı düşündük. Şu anda 30 farklı yere kitap göndereceğiz. Öğrencilerimizden olumlu dönüşler aldık. Müdür Yardımcısına adresler geldi. Bu adresleri düzenleyerek kargo firmasıyla anlaştık, bugün itibarıyla kargolar yola çıktı." diye konuştu.

Rehberlik öğretmeni Mehmet Akif Demirelli de öğrencilerin online ders ve çalışmalar sırasında kitaplara dokunabilmeleri, kağıtları koklayabilmeleri için böyle bir çalışma yaptıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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