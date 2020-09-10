Adana Büyükşehir Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı darbedildi
|10 Eylül 2020 15:45
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Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 3'üncü oturumu, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında gerçekleştirildi.
Arsa satışı ve kooperatifle ilgili bir gündem maddesi oylandı. Başkan Zeydan Karalar, oyları sayıp, "Oy çokluğuyla kabul edilmiştir" açıklaması yaptı.
AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ve meclis üyesi Vedat Gündoğan, katip üyelere sayım yaptırılmadan maddenin geçirildiği yönünde itirazda bulundu, oylamanın yeniden yapılmasını istedi.
Ancak Başkan Zeydan Karalar, elde görüntülerin mevcut olduğunu ve kararın oy çokluğuyla alındığını vurguladı.
Bu sırada AK Parti grubunda karara itiraz eden Ozan Gülaçtı'ya destek veren partilisi Vedat Gündoğan ile Karataş Meclis Üyesi CHP'li Sedat Gül arasında tartışma çıktı.
Bulunduğu yerden kalkan Sedat Gül, Ozan Gülaçtı'ya saldırmaya çalıştı. Çıkan arbedede Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe darbedildi. Gökçe, Cumhur İttifakı partilileri tarafından belediyeye yakın bir özel hastaneye götürüldü.
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