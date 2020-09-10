Antalya'da nikah törenlerine kamu görevlisi zorunluluğu getirildi
|10 Eylül 2020 16:15
|Yazdır
Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenlerinde kamu görevlisi bulundurulması kararı alındığı bildirildi.
Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.
Toplantıda, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklerle ilgili ek tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerinden, 48 saat önce bağlı bulunan polis merkezi veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak, denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi kararı alınmıştır."
Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği ve haklarında gerekli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yurtta tecrite alınanlardan yemek ve konaklama ücretleri alınacak
10 Eylül 2020 16:32
|Beş üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı
10 Eylül 2020 16:22
|Bakan Soylu'dan 'çakar' açıklaması: Kimseye istisna yok
10 Eylül 2020 14:48
|5 ilimizden yeni karantina haberleri geldi
10 Eylül 2020 14:09
|Kamu Personeli Danışma Kurulu ilk kez 'gündemli' toplanacak
10 Eylül 2020 13:42
|Karantinayı ihlal eden 12 kişi yurtta gözetim altına alındı
10 Eylül 2020 12:35
|Diyanet'ten 'Mütercimler'e suç duyurusu
10 Eylül 2020 11:54
|Diyanet: Manevi danışman görevlendirilmesine ara verildi
10 Eylül 2020 11:21
|Bakan Kasapoğlu, futbolda yarın başlayacak yeni sezon için mesaj yayımladı
10 Eylül 2020 11:06
|'İnşası devam eden gemilerimizle gücümüze güç katacağız'
10 Eylül 2020 11:06