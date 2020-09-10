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Antalya'da nikah törenlerine kamu görevlisi zorunluluğu getirildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenlerinde kamu görevlisi bulundurulması kararı alındığı bildirildi.
 10 Eylül 2020 16:15
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Antalya'da nikah törenlerine kamu görevlisi zorunluluğu getirildi

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında nikah törenlerinde kamu görevlisi bulundurulması kararı alındığı bildirildi.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun toplandığı belirtildi.

Toplantıda, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklerle ilgili ek tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerinden, 48 saat önce bağlı bulunan polis merkezi veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunulması gerekiyor. Başvuruyu alan kolluk biriminin öncelikle kendi kurumundan, bu mümkün olmuyorsa kaymakamlık vasıtasıyla diğer kurumlardan her düğün veya nikah merasimine en az bir kamu görevlisinin görevlendirilmesinin sağlanarak, denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi kararı alınmıştır."

Açıklamada, kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği ve haklarında gerekli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.
Anadolu Ajansı
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