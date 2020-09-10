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DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda sağlık alanında kazanılan başarılar ile gerek bölgesel gerekse küresel sağlıktaki rolünün daha da arttığını belirterek, "Geçmiş tecrübelerimizden kazanılan dersler ışığında güçlü bir şekilde yeniden inşa edilen sağlık sistemimiz ve dış politikamızın mihenk taşı olan insani diplomasimiz, bölgesel ve küresel sağlıktaki bu aktif rolümüzün en önemli iki sütunu olmuştur." dedi.
 10 Eylül 2020 16:19
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DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda sağlık alanında kazanılan başarılar ile gerek bölgesel gerekse küresel sağlıktaki rolünün daha da arttığını belirterek, "Geçmiş tecrübelerimizden kazanılan dersler ışığında güçlü bir şekilde yeniden inşa edilen sağlık sistemimiz ve dış politikamızın mihenk taşı olan insani diplomasimiz, bölgesel ve küresel sağlıktaki bu aktif rolümüzün en önemli iki sütunu olmuştur." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi'nin açılışı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'nin video konferans yöntemiyle katıldığı törenle açıldı.

Sağlık Bakanı Koca, Van'dan video konferans yöntemiyle katıldığı törende sözlerine DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Kluge ile yine önemli bir sağlık girişimi kapsamında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Sağlık alanında en yakın partnerleri olan DSÖ ile ilişkilerin her zamankinden daha katmanlı ve çok yönlü gelişmeye devam ettiğini dile getiren Koca, "Ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda sağlık alanında kazanmış olduğu başarılar ile gerek bölgesel gerekse küresel sağlıktaki rolümüz daha da artmaktadır. Geçmiş tecrübelerimizden kazanılan dersler ışığında güçlü bir şekilde yeniden inşa edilen sağlık sistemimiz ve dış politikamızın mihenk taşı olan insani diplomasimiz, bölgesel ve küresel sağlıktaki bu aktif rolümüzün en önemli iki sütunu olmuştur. Su süreçte en yakın partnerimiz olan DSÖ ile ilişkilerimiz ise karşılıklı fayda temelinde gelişerek devam etmiştir." diye konuştu.

Bu iş birliğinin en somut örneklerinden olan ve temmuz ayında mali anlaşmasını imzaladıkları İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlık DSÖ İstanbul Ofisi'nin bu kez açılışını yapmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"2013'ten bu yana çalışması devam eden ofis, DSÖ teknik uzmanlığını, ülkemizin insani ve sağlık acil durumlarındaki öncü rolüyle harmanlayarak bölge ve küresel sağlığa katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu ofis dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 başta olmak üzere, Avrupa bölgesinde insani krizlere müdahale, acil durumları önleme ve yanıt, risk yönetimi ve kapasite geliştirme gibi alanlarda faaliyet gösterecektir. Bunun yanı sıra alanında tek olması ve sadece insani ve sağlık acil durumlara yönelik finansman ve teknik kapasiteyle donatılmış şekilde çalışmalarını yürütecek olması sebebiyle ofisin, Kovid-19 pandemisine yönelik çalışmaları, pandemiyle mücadeleye de ışık tutacaktır. Bütün bu çalışmalarıyla İstanbul ofisi ülkemizin insani ve sağlık acil durumlardaki öncü rolü ve kurmuş olduğu ağların daha da gelişmesine katkı sağlayacak ve ülkemizi bu alanda bir merkez haline getirecektir. Ofisin sadece bölgemizin ihtiyaçlarına yönelik değil, küresel çapta çıktılar sunan bir ofis olmasını temenni ediyor ve küresel ve bölgesel sağlığa hayırlı olmasını diliyorum."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözlerinin sonunda eski DSÖ Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu'ya da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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