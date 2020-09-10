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Yurtta tecrite alınanlardan yemek ve konaklama ücretleri alınacak

Bartın Valisi Sinan Güner: Bugün yapacağımız İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, caydırıcılık olması açısından yaklaşık bir ay önce başlatılan ve evde karantina tedbirlerine uymayan kişilerin yurtta tecrit uygulamasında bundan sonra konaklama, yeme-içme ve hijyen masrafları kendilerinden tahsil edilecektir
 10 Eylül 2020 16:32
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Yurtta tecrite alınanlardan yemek ve konaklama ücretleri alınacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı ilk illerden biri olan Bartın'da maske kuralını ihlal eden vatandaşlara uyarı yapılmadan cezai işlem uygulanacak. Evde karantina tedbirlerine uymayan kişilerin yurtlardaki tecrit uygulaması boyunca konaklama, yeme-içme başta olmak üzere hijyen masrafları ise kendilerinden tahsil edilecek.

Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek için bir dizi tedbirin hayata geçtiği Bartın'da 11 Mayıs tarihinden itibaren maskesiz olarak

kent genelinde sokağa çıkmak İl İdare Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bunlarla ilgili diğer mevzuatta İl Valilerine verilen yetkilere dayanarak yasaklanmıştı. Yasağa uymayanlar hakkında Kabahatler Kanununun 32. Maddesine göre idari para cezası uygulanacağı bildirilmişti.

Kararla birlikte kent genelinde kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde maske takmayan vatandaşlar öncelikli olarak uyarılırken bu uyarılara karşın maske takmayan vatandaşlara ise idari para cezası uygulanıyordu.

"Maske takmayana uyarısız ceza kesilecek"

Bartın Valisi Sinan Güner ülke genelinde 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile gerçekleştirilen Koranavirüs denetimlerinde açıklamalarda bulunarak, "Herkesin mecburi olarak maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması lazım. Vatandaşımızdan bu 3 kurala uymalarını istiyoruz. Bundan sonra vatandaşları bilinçlendirme döneminin bittiğini düşünüyorum. Gerekli talimatı verdim, maskesini takmayanlara hiç uyarma yoluna gitmeden doğrudan ceza verilecek. Aksi halde bunu bitiremeyiz" dedi.

"Konaklama, yemek ve hijyen masrafları tahsil edilecek"

Denetimlerin İl genelinde sürdüğünü de kaydeden Vali Güner, "İl merkezinden ilçelere, beldelere ve köylerimize kadar denetim ekipleri oluşturularak maske, sosyal mesafe ve toplumsal izole kurallarının uygulanmasına yönelik çalışmalar devam edecek. Bugün yapacağımız İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında, caydırıcılık olması açısından yaklaşık bir ay önce başlatılan ve evde karantina tedbirlerine uymayan kişilerin yurtta tecrit uygulamasında bundan sonra konaklama, yeme-içme ve hijyen masrafları kendilerinden tahsil edilecektir" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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