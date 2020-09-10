1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri uzaktan eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor." ifadelerini kullandı.
 10 Eylül 2020 16:44
Yazdır
Bakan Selçuk: Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri uzaktan eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitim için hazırlıklar sürerken Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği "Yeni Normal Sürecinde Erken Çocukluk Eğitimi Çalıştayı"nda, bilim insanları, alan uzmanları ve öğretmenlerin katılımı ile yeni dönemde erken çocukluk eğitiminin nasıl daha etkin yapılabileceğine ilişkin tespit ve öneriler masaya yatırıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İstanbul Adile Sultan Kasrı Validebağ Öğretmenevi'nde gerçekleşen çalıştayın açılışında konuştu. Çalıştayın, yeni dönemdeki erken çocukluk eğitiminde uzaktan, yüz yüze ve karma modellerin uygulama aşamasında önemli katkılar sunacağını belirten Selçuk, "Çocukluk bizim vatanımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Selçuk, 2023 Eğitim Vizyonu'nda, erken çocukluk ile ilgili çeşitli kararlar aldıklarını anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu kararlar; okul öncesi eğitiminin yaygınlaşması, 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması, kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif eğitim modellerinin uygulanması, şartları elverişsiz yerleşim yerlerindeki çocukların beslenme ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, resmi ve özel, farklı kuruluşların inisiyatifinde yürütülen her yaş grubundaki tüm erken çocukluk eğitim hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak kalite standartları oluşturulması bunlardan bazılarıydı. Şimdiye kadar bunların bir kısmını gerçekleştirdik. Bir kısmı için de planlamalarımızı yaptık."

Salgının her alanda olduğu gibi erken çocukluk dönemi çalışmalarında da gündemi değiştirip belirlediğini ifade eden Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri de uzaktan eğitim. Bizim, salgın sürecinden önce erken çocukluk için uzaktan eğitim modellemeleri üzerine birtakım çalışmalarımız bulunmaktaydı. Ancak şimdi bu çalışmalar, erken çocukluk dönemi için yaptığımız çalışmanın yörüngesini belirliyor."

Çalıştayla öğretmenin, çocuğun, ebeveynlerin ve genel olarak okulun çocukların öğrenme sürecindeki rollerinin güncellenmesi; yapı, içerik, müfredat, kaynak ve mevzuatın yeniden yapılandırılması için uzman ve alan is birliklerinin arttırılması hedefleniyor.

Toplantıda, erken çocukluk döneminde uzaktan eğitim öncelikli olmak üzere yüz yüze eğitimin de daha etkili yapılabileceği yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk, 'otizmli müzik dehası' için harekete geçti
10 Eylül 2020 11:18		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
10 Eylül 2020 10:29
YLSY ile ilgili merak edilenleri Genel Müdür anlattı
10 Eylül 2020 09:11		 Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan, 'yüz yüze eğitim' toplantısı
09 Eylül 2020 15:27
MEB: Haftada bir gün okula gidilecek. Gitmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak
08 Eylül 2020 18:03		 Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
08 Eylül 2020 11:42
Deneyap sınav sonuçları açıklandı
07 Eylül 2020 10:08		 Bursluluk sınavına yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrenci katıldı
05 Eylül 2020 15:49
Bursluluk sınavı yapıldı
05 Eylül 2020 12:29		 Bursluluk sınavı yarın yapılacak
04 Eylül 2020 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:35 - Yüz maskeleri koronavirüse karşı bağışıklık sağlayabilir17:30 - Karantinaya uymamak artık pahalıya mal olacak17:22 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:14 - Dolar günü düşüşle kapattı17:08 - Koronavirüs aşısının dağıtımı için '8.000 jumbo jet gerekecek'17:03 - Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
17:02 - Gine Bissau'da FETÖ iltisaklı okul Türkiye Maarif Vakfına devredilecek17:01 - TFF 1. Lig maçları yeni sezonda TRT'de yayınlanacak16:54 - Bakan Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi16:49 - İnternet üzerinden akıl almaz yemek dolandırıcılığı16:44 - Bakan Selçuk: Yeni normalin olmazsa olmazlarından biri uzaktan eğitim16:37 - FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
16:32 - Yurtta tecrite alınanlardan yemek ve konaklama ücretleri alınacak16:22 - Beş üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı16:19 - DSÖ Coğrafi Ayrık İstanbul Ofisi açıldı16:15 - Antalya'da nikah törenlerine kamu görevlisi zorunluluğu getirildi16:06 - Şırnaklı kadınlar terör örgütü PKK'ya 'Artık Yeter' dedi
15:57 - Validen acı itiraf: İzolasyona uyulmuyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
Vatandaş işine nasıl gidecek?
26 yaşındaki tıp öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 2
hamle gelirse gereğini yapın 1
taner olgun 1
günlük kirası 216 bin tl olan helikopter 2
12.09.2020 galatasaray vs gazişehir fk maçı 1
miha zajc 1
Binali Yıldırım 1
dans eden bina 2
oghenekaro etebo 1
ne kadar acımasız olursam o kadar iyi oluyor 1
SON İLANLAR
Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam