TFF 1. Lig maçları yeni sezonda TRT'de yayınlanacak

TFF de bu konuda TRT ile el sıkıştı.

Maçlar şifresiz yayınlanacak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Yayın ihalesinde TFF 1. Lig canlı yayınları, Süper Lig özetleri bir paket olarak 45 milyon dolara satılmıştı.

Diğer yandan TFF ile Digitürk arasındaki yayın krizi henüz aşılabilmiş değil.

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beIN Sports karar verecek

Hangi maçların yayınlanacağı kararını ise beIN Sports verecek. beIN Sports, TFF 1. Lig'de kendi belirleyeceği maçların yayınını TRT'ye verecek.

Kaynak: Ajansspor