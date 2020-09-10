TFF 1. Lig maçları yeni sezonda TRT'de yayınlanacak
Digitürk, Süper Lig kulüplerinden yıllık 500 milyon dolar olan yayın ihalesi tutarında yüzde 56'ya varan indirim isterken, TFF 1. Lig yayınını da karlı olmadığı gerekçesiyle bırakmak istediğini TFF'ye bildirmişti.
|10 Eylül 2020 17:01
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TFF de bu konuda TRT ile el sıkıştı.
Maçlar şifresiz yayınlanacak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.
Yayın ihalesinde TFF 1. Lig canlı yayınları, Süper Lig özetleri bir paket olarak 45 milyon dolara satılmıştı.
Diğer yandan TFF ile Digitürk arasındaki yayın krizi henüz aşılabilmiş değil.
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beIN Sports karar verecek
Hangi maçların yayınlanacağı kararını ise beIN Sports verecek. beIN Sports, TFF 1. Lig'de kendi belirleyeceği maçların yayınını TRT'ye verecek.
Kaynak: Ajansspor
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