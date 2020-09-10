1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karantinaya uymamak artık pahalıya mal olacak

Sosyal medya hesabından yaptığı 'karantinaya uymayanların KYK yurtlarında karantinaya alınacakları ve masraflarının tahsil edileceği' açıklaması ile gündeme gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kararla ilgili olarak, "Karantinaya uymayanlara izin vermeyeceğiz. Biz kesinlikle karantinada olması gerekenlerin karantinada olmasını sağlayacağız" dedi.
 10 Eylül 2020 17:30
Yazdır
Karantinaya uymamak artık pahalıya mal olacak

Sosyal medya hesabından yaptığı 'karantinaya uymayanların KYK yurtlarında karantinaya alınacakları ve masraflarının tahsil edileceği' açıklaması ile gündeme gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, kararla ilgili olarak, "Karantinaya uymayanlara izin vermeyeceğiz. Biz kesinlikle karantinada olması gerekenlerin karantinada olmasını sağlayacağız" dedi.

Vali Gökmen Çiçek beraberinde Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile kent merkezinde Korona virüs (Covit-19) denetimi yaptı. Denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske ile sosyal mesafe konusunda uyaran Vali Çiçek ayrıca maske dağıttı. Denetim sonrası dün gece sosyal medya hesabından yaptığı 'İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz' şeklindeki açıklamasına açıklık getirerek, kararın uygulanacağını kaydetti. Vali Çiçek, "Öyle şeyler ile karşılaşıyoruz ki bu süreçte sadece Afyonkarahisar'da değil birçok yerde ve bu bizi gerçekten üzüyor. Bir ilçede arkadaşımızın testi pozitif çıkmış fakat nişanda, nişan yasak olmasına rağmen nişana maskesiz bir şekilde katılıyor ve saatlerce orada maskesiz bir şekilde dolaşıyor. Artık bu konuda ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi.

"Covit testi pozitif ama 40 kişilik otobüs içerisinde maskesiz bir şekilde seyahat ediliyor"

Vali Çiçek, bir otobüste yapılan denetimde Corona testi pozitif çıkan bir şahsın maskesiz seyahat ettiğinin de tespit edildiğini ve bu yüzden karantina kurallarının uygulanması için gereken her şeyin yapılacağını aktararak şunları söyledi:

"Otobüslerde emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımız uygulama yaptıklarında öyle şeyler ile karşılaşıyorlar ki kişinin Covit testinin pozitif olduğunu ve 40 kişilik otobüs içerisinde çok rahat maskesiz bir şekilde seyahat ettiğini görüyoruz. Bu ciddi bir sıkıntı.

Şunu net söylüyorum, biz Afyonkarahisar'da özellikle karantinaya uymayanlara izin vermeyeceğiz. İçişleri Bakanlığımız özellikle karantinaya uymayanlarla ilgili gerekli tedbirleri almamız noktasında toplantı yaptı ve tüm valilikler elinden geldiği kadar önlem alacak. Ama biz kesinlikle karantinada olması gerekenlerin karantinada olmasını sağlayacağız."

"Cezaları tahsil edeceğiz"

Açıklamasında son olarak karantinaya uymayanların ihbar edilmesini isteyen Vali Çiçek, ayrıca Corona virüs tedbirleri kapsamında yazılan cezalarında tahsil edileceğini hatırlattı. Cezaların caydırıcı olması gerektiğini dile getiren Vali Çiçek, "Şunu da açıkça söylemek gerekir ki bazıları 'ceza kesiliyor ama tahsilatlar yapılmıyor' diye düşünebilir ama kesinlikle bu konuda da titizlik göstereceğiz. Cezaları tahsil edeceğiz ve tedbirlerimizi Afyonkarahisar'ı düşünerek alacağız. Bunun yani cezaların artık caydırıcı olması gerekiyor, bunu yapacağız. Bir kez daha uyarıyorum Allah rızası için karantina kurallarına uyun. Ben valiyim eğer bende yakalanırsam sosyal medyadan çıkıp uyarı yaparım benimle temasta olanlar için. Bunu herkesten bekliyoruz ve karantinaya uymayanları görürseniz ihbar etmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, denetimler esnasında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından drone ile de Corona virüse karşı maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı
10 Eylül 2020 18:46		 Uyanık minibüsçü pes dedirtti: Uygulama noktasını görünce yolcuları indirdi
10 Eylül 2020 17:39
Bakan Karaismailoğlu'ndan, Diyarbakır'a Millet Bahçesi müjdesi
10 Eylül 2020 16:54		 Şırnaklı kadınlar terör örgütü PKK'ya 'Artık Yeter' dedi
10 Eylül 2020 16:06
Validen acı itiraf: İzolasyona uyulmuyor
10 Eylül 2020 15:57		 İstanbul'da metronun 3 istasyonu 14 ay kapalı kalacak
10 Eylül 2020 14:55
Tekirdağ Şehir Hastanesi açılış için gün sayıyor
10 Eylül 2020 14:39		 Turistlere hakaret edip, minibüsten attı
10 Eylül 2020 14:29
Bakan Karaismailoğlu: 18 yılda Diyarbakır'a 7 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı
10 Eylül 2020 14:11		 'Karantinayı ihlal edenlere 2 yıla kadar hapis cezası istenecek'
10 Eylül 2020 13:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:04 - Çavuşoğlu: Egemenlik haklarımızı sonuna kadar savunacağız18:56 - İdlib şehidi Tuğgeneral Erdoğan son yolculuğuna uğurlandı18:46 - Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı18:42 - Altı üniversite güz döneminde uzaktan eğitim kararı aldı18:35 - 3.9 milyon TL'lik dolandırıcılığı tapu memuru durdurdu18:32 - Gazeteci Müyesser Yıldız, Bakan Akar'a 20 bin lira tazminat ödeyecek
18:28 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:17 - Oxford Üniversitesinin aşısı, yıl sonundan önce hazır olabilir18:07 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 25 Eylül'de KKTC'ye yeniden su verilecek18:02 - Adalet yapay zekaya emanet17:51 - Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı17:39 - Uyanık minibüsçü pes dedirtti: Uygulama noktasını görünce yolcuları indirdi
17:35 - Yüz maskeleri koronavirüse karşı bağışıklık sağlayabilir17:30 - Karantinaya uymamak artık pahalıya mal olacak17:22 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?17:14 - Dolar günü düşüşle kapattı17:08 - Koronavirüs aşısının dağıtımı için '8.000 jumbo jet gerekecek'
17:03 - Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
KPSS-2020/11 Sağlık Bakanlığı tercih klavuzu yayımlandı
KPSS soruları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih netleşti
Polisi şehit etti ama hapse girmeyecek!
Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
Bilim Kurulu üyesi Ankara'daki vaka artışlarının nedenini açıkladı
26 yaşındaki tıp öğrencisi koronadan hayatını kaybetti
Vatandaş işine nasıl gidecek?
Aman dikkat: O klinikler korona servisleri kadar riskli
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 önemli uyarı
Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünyanın en saçma binası 1
Aleksandar Kolarov 1
hamle gelirse gereğini yapın 1
sarya al sawas 1
ele verir öğüdü kendi keser söğüdü 1
masterchef 2
tıp fakültesi öğrencisinin coronadan ölmesi 2
dünyanın çivisinin çıkması 1
21 eylül'de anaokulu ve 1.sınıfların okula başlaması 2
mehmet ceyhan 1
SON İLANLAR
Güzelyurt Belediyesi Memur Alacak-İlan güncellendi
Göynük Belediyesi 2 İtfaiye Eri Alacak
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Kastamonu Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sulakyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ 17. Böl. Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam