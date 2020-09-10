Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testi negatif çıktı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Covid testinin pozitif çıkmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da filyasyon kapsamında test yapıldı. Testin sonucunun negatif çıktığı bildirildi.
|10 Eylül 2020 17:51
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kovid-19 testinin negatif çıktığı bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, "Parti Sözcümüz Faik Öztrak'ın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından, filiasyon kapsamında Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na da test yapılmıştır. Test sonucu negatiftir." ifadesi kullanıldı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çavuşoğlu: Egemenlik haklarımızı sonuna kadar savunacağız
10 Eylül 2020 19:04
|Soylu'dan görevden alınan kaymakamlara ilişkin açıklama
10 Eylül 2020 15:48
|Dışişlerinden Macron açıklaması: Gerginliği teşvik ediyor
10 Eylül 2020 15:18
|İYİ Partili Türkkan: KYK borçları yeniden yapılandırılsın
10 Eylül 2020 15:03
|AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki
10 Eylül 2020 14:23
|Suriye Milli Ordusu saflarını 1000 yeni askerle güçlendirdi
10 Eylül 2020 13:00
|AK Parti'ye 100 bin yeni üye
10 Eylül 2020 08:00
|Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma
10 Eylül 2020 07:20
|Yaptırım beklentileri boşa çıkabilir
10 Eylül 2020 07:15
|Türkiye Adalet Akademisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
10 Eylül 2020 03:20