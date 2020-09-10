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3.9 milyon TL'lik dolandırıcılığı tapu memuru durdurdu

Arnavutköy Tapu Müdürlüğünde sahte evrak ile dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar, tapu memurunun son anda fark etmesiyle engellendi.
 10 Eylül 2020 18:35
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Arnavutköy Tapu Müdürlüğünde sahte evrak ile dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslar, tapu memurunun son anda fark etmesiyle engellendi.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Tapu Müdürlüğünde yaşandı. İddiaya göre, Tayakadın'da bulunan bir araziyi satın almak isteyen Arnavutköylü esnaf, havuz sistemi denilen bir sistemle bir araya geldi. Satın alınmak istenen arsanın sahibi olduğunu söyleyen kişi ile 3.9 milyon liraya anlaşma sağlandı. Tapu işlemleri için Arnavutköy Tapu Müdürlüğüne gelen alıcı esnaf, tam imza aşamasındayken neye uğradığını şaşırdı.

Tapu memuru imzalar atılacağı sırada dolandırıcılığı fark etti

Satış işlemi gerçekleşmeden önce sahte kimlikle gelen kişilerin banka hesabına 3.9 milyon lira gönderildi. İmzalar atılacağı sırada tapu memurunun dikkati, büyük dolandırıcılığı açığa çıkardı. Satıcı kişinin imzasının arsanın gerçek sahibinin imzası ile aynı olmadığını fark eden tapu memuru, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sahte imzanın fark edilmesi dolandırıcılığı önledi

Araziyi satmak isteyen kişinin web tapu üzerinden yapmış olduğu başvuruyu ele geçiren dolandırıcılık çetesi, kişinin kimlik bilgilerini ele geçirerek sahte evraklar oluşturdu. İstanbul'un en yoğun ilçesi olan mega şehir projelerinin yer aldığı Arnavutköy Tapu Müdürlüğü'ndeki yoğunluktan faydalanmak isteyen dolandırıcılık çetesi tapu memurlarının sahte imzayı fark etmesi üzerine son anda durduruldu.

Olayla ilgili 2 kişi kaçarken, 1 kişi de tapu memuru tarafından polis ekiplerine teslim edildi. Polis olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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