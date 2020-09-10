Kenan Sofuoğlu Salda Gölü'nde sörf yaptı
Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Burdur'daki Salda Gölü'nde sörf yaptı.
|10 Eylül 2020 18:46
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Dünya şampiyonu eski milli motosikletçi AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Burdur'daki Salda Gölü'nde sörf yaptı.
Sofuoğlu, Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi berrak suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde elektrikli sörf tahtasıyla sörf yaptığı anların görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı.
Sofuoğlu paylaşımında, "Salda Gölü'nün güzelliği görülmeye değer." ifadesine yer verdi.
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