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Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 42

Sağlık Bakanı Koca: "Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65."
 10 Eylül 2020 20:11
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Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 42

Sağlık Bakanlığı 10 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1209 oldu.

Son 24 saatte 1219 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 255 bin 407'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün. ' ifadelerini kullandı.

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