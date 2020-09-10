Vaka sayıları açıklandı. Aktif hastaları yaş ortalaması 42
|10 Eylül 2020 20:11
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Sağlık Bakanlığı 10 Eylül 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 107 bin 702 Kovid-19 testi yapıldı, 1512 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1209 oldu.
Son 24 saatte 1219 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 255 bin 407'ye yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Aktif hastaların yaş ortalaması 42. Yoğun bakım hastalarının yaş ortalaması ise 65. Virüsün sevdiklerimizi bizden ayırmaması için birlikte tedbirlere uymakta ısrar edelim. Güçlü MÜCADELE BİRLİKTE tedbirle mümkün. ' ifadelerini kullandı.
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